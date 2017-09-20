Yeni Şafak: 31 bin kişilik 'ByLock' listesi hazırlandı, yeni operasyonlar için düğmeye basılacak

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) deşifre ettiği ByLock serverları üzerinde inceleme yapan emniyet, 31 bin ID numarası ile bu numaralara ait olduğu belirtilen 1,5 milyon yazışmayı ortaya çıkardığı iddia edildi.

Yeni Şafak'ın haberi aynen şöyle:

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 81 ilde başlayan ByLock operasyonları tüm hızıyla sürerken, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programıyla ilgili yeni verilere ulaşıldı. MİT, daha önce yaptığı incelemelerde FETÖ mensuplarının kullandığı ByLock için Litvanya’dan 9 adet IP adresi kiraladığını belirledi. MİT, Örgütün bunlardan “46.166.160.137” numaralı IP adresinin kullanıldığını da tespit etti.

MİT 18 milyon mesaj buldu

MİT’in IP adreslerine sahip serverlar üzerinde yaptığı inceleme sonucu ByLock’u kullandığı belirlenen 102 bin kişilik liste savcılıklara gönderildi. Başlatılan FETÖ soruşturmalarıyla şu ana kadar 50 bini aşkın ByLock kullanıcısı hakkında adli işlem yapıldı. Bu arada mesaj içeriklerini de mercek altına alan MİT, 18 milyon mesaj ve mail ortaya çıkardı.

Yeni ID'ler tespit edildi

MİT’in elde ettiği serverlar üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından da inceleme yapıldı. Emniyet, serverlarda, kullanıcıların kimliğini temsil eden 31 bin ID numarası tespit etti. Bu numaralara ait olduğu belirtilen 1,5 milyon örgütsel konuşmanın yer aldığı mesaj ve maile de ulaşıldı. Ortaya çıkarılan bu verilerle tespit edilemeyen kripto örgüt üyelerinin de deşifre edilebileceği kaydedilirken, bazı ID numaralarının mükerrer olabileceği, buna ilişkin çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Liste savcılığa gönderilecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaları yürüten emniyetin söz konusu incelemeyi tamamlamasının ardından 31 bin kişilik listeyi yazışma içerikleriyle birlikte savcılıklara göndereceği ifade edildi. Daha sonra ise emniyetin ortaya çıkardığı veriler ışığında yeni operasyonlar için düğmeye basılabileceği belirtiliyor.