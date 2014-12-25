Yeni Şafak: 17 Aralık'ta alınan paralar Süleyman Aslan'a iade edildi, Üsküp'te üniversite inşaatı yeniden başladı

Yeni Şafak gazetesi, 17 Aralık operasyonunda Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde bulunan paranın faiziyle iade edilmesinin ardından Aslan’ın ifadesinde bağış yapacağını söylediği Üsküp’teki üniversite inşaatının yeniden başladığını yadı.

17 Aralık operasyonunda evindeki ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar bulunan Süleyman Aslan, ifadesinde söz konusu parayı Makedonya’nın başkenti Üsküp’te üniversite kurulması ve Çorum Osmancık İmam Hatip Lisesi’nin tadilatı için sakladığını söylemişti.

Yeni Şafak gazetesi, 17 – 25 Aralık operasyonlarının yıldönümünde, paraların Süleyman Aslan’a faiziyle iade edilmesinin ardından Üsküp’teki inşaatın başladığını yazdı.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (25 Aralık 2014) nüshasında Yasemin Asan imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

‘Paralar ulaştı inşaat yükseliyor’

17 Aralık komplosunda Halk Bank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde bulunan ve ‘rüşvet parası’ olarak lanse edilmeye çalışılan bağış paralarıyla şimdi Üsküp’te okul yapılıyor. Balkan Üniversitesi’nin yarım kalan inşaatı, paraların yerine ulaşmasıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor

17Aralık darbe girişimiyle Halk Bank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde bulunan ve el konulan Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait para iade edildi. Balkan Üniversitesi’nin inşası için toplanan yardım parası yerine ulaştı, üniversitenin inşaatı hızla yükselmeye başladı. Paralel yapı, Balkanlar’da kendisine rakip gördüğü üniversiteyi akamete uğratmak için paranın bağış olduğunu bile bile operasyon yapmış ve 1 milyon avroya el koymuştu. ‘Rüşvet parası’ imiş gibi lanse edilmek istenen parayla şimdi Üsküp’te dev bir üniversite yükseliyor.

Seneye bir bölümü hazır

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapımı devam eden Uluslararası Balkan Üniversitesi, iki etaptan oluşuyor. Rektörlük binası ve A-B Bloklarını içeren ilk etabın 2015-2016 sezonuna yetişmesiyle birlikte üniversite yaklaşık 3 bin öğrenciye hitap edecek. İkinci etap kapsamında yeralan C ve D Blokları ile sosyal, kültürel binaların en geç 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.

En iyi üniversite

Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı 2006 yılında Makedonya Üsküp merkezli olarak, Türkiye ve Makedonya’dan bir grup hayırsever tarafından, Türkiye- Makedonya Kültürünü yaşatmak ve geliştirmek amacı ile kuruldu. Eğitim kalitesi açısından üniversite 2012 yılında Şanghay kriterlerine göre Makedonyanın en iyi özel üniversitesi seçildi. Şuan eğitim gören 5 fakültede 692 lisans, 16 yüksek lisans olmak üzere 708 öğrenci bulunuyor. Üniversitede üstün yetenekli 550 öğrenci burslu okuyor. Üniversitenin, gelecek eğitim ve öğretim yılında inşaatı devam eden binasında faaaliyete geçmesi bekleniyor. 3 bin kişilik kapasitesi olacak üniversitede 6 fakülte, 18 de bölüm bulunacak.

Rakip mi gördüler?

Paralel yapı, Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı’nı kendine Balkanlar’da rakip görüyordu. 17 Aralık operasyonunda Süleyman Aslan’ın evinde bulunan paralar ile paralel yapı, kamuoyunda ‘yolsuzluk’ algısı oluşturmak istedi. Dinleme kayıtlarında bu paranın ‘bağış parası’ olduğu ve Balkan Üniversitesi için harcanacağı bilinmesine rağmen örgüt bunu gizleyerek saptırdı. Dönemin 17 Aralık savcıları, bağış parası olduğunu bilmelerine rağmen, ‘ayakkabı kutusu’ içindeki dövizi ‘rüşvet parası’ gibi lanse etmeye çalıştı. Üsküp Vakfı’nın 17 Aralık operasyonunda el konulan 1 Euro parası daha sonra asıl sahibine mahkeme kararıyla iade edildi. İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi’nin hükmüyle paranın iade edilmesi sonrası, yarım kalan Balkan Üniversitesi’nin inşaatı kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Bağış parasını biliyorlardı

Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı Türkiye temsilciliği avukatı Ömer Faruk Hansu, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde bulunan vakfa ait 1 milyon Euro yardım parasının iade edilmesini istemişti. Hansu dilekçesinde, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 17 Aralık operasyonu soruşturma dosyasında Süleyman Aslan’a müvekkil vakfın banka hesaplarına intikal ettirilmesi için teslim edilen nakit paradan müvekkil vakfa yapılan havaleler sonrasında bakiye kalan ve ayrıca isnad edilen suçla hiçbir ilgisi olmayan müvekkil vakfa ait el konulan 1 milyon avro bağış ve yardım mahiyetindeki paranın iade edilmesini” talep etmişti.

Dilekçede, “Müvekkil vakfın Türkiye bankalarında işlem tarihinde hesaplarının bulunmaması sebebiyle bankacılık mevzuatı gereğince zorluklar yaşanıyordu. Bu nedenle Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı Temsilciliği adıyla Türkiye’ye kurulması için işlemler başlatılmış, gerekli yasal izinler alınmıştır. Türkiye temsilciliğinin kuruluş süreci 11.12.2013 tarihinde tamamlanarak Halk Bankası Salıpazarı Ticaret şubelerinde hesaplar açılmıştı” denildi. Paraların Süleyman Aslan’a teslimi ise dilekçede şöyle anlatıldı:

Aslan’a teslim edildi

“Müvekkil vakıf adına bağış; İstanbul Milletvekili ve yönetim kurulu başkanı Hüseyin Bürge tarafından oğlu Cemil Bürge ve Murat Bayraktaroğlu vasıtasıyla Halk Bankası İstanbul / Ataşehir Genel Merkez binasında teslim edilmiştir. Soruşturma dosyasında ve Halk Bankası İstanbul Ataşehir Genel Merkez kameraları tarafından tespit edilmesine rağmen soruşturmayı yapan kolluk tarafından araştırma yapılmadığı gibi teknik takip sonucu elde edilen kamera kayıtları da telefon görüşmeleri belirtilen hususları doğruluyor.”