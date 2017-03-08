Yeni Şafak: 15 Temmuz'da darbe için düğmeye 19.58'de basıldı

Yeni Şafak gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ilk talimatın saat 19.58'de verildiğini iddia etti. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın darbe girişimine ilişkin istihbarat almasının ardından Genelkurmay’a gitmesi sonrası, darbenin erkene alındığını öne süren Yeni Şafak, Fidan'ın Genelkurmay’dan ayrılmadan darbe talimatının verildiğini iddia etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Teşkilat Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha'nın 19.58’de, Akıncı Üssü'ndeki Albay Muzaffer Düzenli’yi arayarak “03.00’teki hareketin erkene çekildiğini” söylediği ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ın haberi şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminin istihbaratını Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) almasından sonrasından yaşananların detayları ortaya çıktı. Kara Havacılık'ta görevli bir pilotun, 15 Temmuz günü MİT'e gelerek, MİT Müsteşarlığı'na yönelik harekât yapılacağını bildirdi. Bunun üzerine MİT yetkilileri konuyu Genelkurmay'a taşıdı.

Fidan planları bozdu

Önce MİT Müsteşar Yardımcısı ardından Müsteşar Hakan Fidan Genelkurmay Karargahı'na geldi. Darbe istihbaratını alan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Genelkurmay Karargahı'na gelmesinin ardından darbecilerin yaşadığı panik saniye saniye deşifre oldu. Darbenin ortaya çıktığını anlayan FETÖ'cü cuntanın darbeyi erkene çekmesi ve Ankara-İstanbul arasındaki temaslar iddianameye şöyle yansıdı:

İlk talimat 19:58'de

14.00: Genelkurmay 2. Başkanlığı'nda yıllık terörle mücadele toplantısı gerçekleştiriliyordu.

17.00: Önce Genelkurmay 2. Başkan Yaşar Güler ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı İhsan Uyar toplantı sırasında önlerine konulan not kağıtlarının ardından toplantıdan ayrıldı.



18.15: Karargahta MİT Müsteşarı ile Genelkurmay yetkilileri arasında darbe tedbirine ilişkin bir zirve gerçekleştirildi. Fidan toplantıda MİT'e yönelik saldırı istihbaratının “daha büyük bir planın parçası” olabileceği bilgisini verdi.



19.19: Fidan'ın uyarısı üzerine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma ve sahil güvenliğe bilgi verdirerek Türkiye genelinde tüm askeri uçuşları yasakladığını bildirdi. Aralarında 7 helikopter ve 2 F16'nın da bulunduğu 33 askeri hava aracı yere indirildi.



19.25: İnsansız hava araçları ve Suriye sınırında görevli jetlere uçuş izni yeniden verildi.



19.26: Darbe girişiminin önemli isimlerinden biri olan Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in Özel Kalem Müdürü Bünyamin Tuner, darbe organizatörlerinden Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün odasına gitti ve konuyla ilgili bilgi verdi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı savcıya verdiği ifadede o anlarda gördüğü Mehmet Partigöç için “yüzü kıpkırmızıydı” demişti.

Hazırlanın talimatı

Darbenin devlet tarafından öğrenildiğini anlayan cuntacılar, saat 03.00 olarak planladıkları darbeyi erkene çekti. Henüz Fidan, Genelkurmay Karargahı'ndan ayrılmadan Ankara'daki cuntacılar İstanbul'dakilere “Hazırlanın” talimatı verdi.

19.58: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Teşkilat Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha, o sırada Akıncı Üssü'nde bulunan ve darbenin İstanbul ayağını organize eden Albay Muzaffer Düzenli'yi arayarak “Hazır olun, darbeyi erkene çekiyoruz” dedi.

20.00: Talimatı alan düzenli İstanbul'daki darbe hazırlık toplantılarına da katılan Binbaşı Murat Yanık'a konuyu iletti.

20.12: Darbeci general Mehmet Partigöç, darbenin harekat merkezi olan Akıncı Üssü ile irtibata geçerek son talimatı aldı. “Darbe başlasın” talimatı yeniden Muzaffer Düzenli'ye iletildi.

20.14: Albay Muzaffer Düzenli bu kez Binaşı Murat Çelebioğlu'nu aradı ve darbenin başlaması talimatı verildi.