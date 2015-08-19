Yeni Şafak: 12 Eylül'e çekilen AKP Kongresi'nde MKYK belirlenecek, ağır abiler yeniden aday olacak

Yeni Şafak, koalisyon müzakerelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından girilen erken seçim süreci öncesinde 12 Eylül'de kongre kararı alan AKP'nin tüzük değişikliğine gideceğini yazdı.

AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) dün Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda büyük kongre tarihi belli oldu. AKP, olağan büyük kongresini, 12 Eylül Cumartesi günü yapacak. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongrede, genel başkan seçimiyle birlikte tüzük değişikliğine de gidilmesi planlanıyor. Tüzük değişikliğiyle üç dönem kuralıyla ilgili belirsizliğin giderilmesi öngörülüyor.

Kongrede yeni kadro

Açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay tarafından toplantı sonrasında yapıldı. Atalay, “Seçim öncesi bütün ilçe ve il kongrelerimizi tamamlamıştık. Olağan kongremizi bu sonbaharda yapmamız gerekiyor. MKYK, olağan büyük kongremizi de yapma kararı aldı. 12 Eylül 2015 Cumartesi günü inşallah büyük kongremizi Ankara'da en büyük salonu olan Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz" dedi.

MKYK'ya bilgi verdi

Başbakan Davutoğlu'nun hükümeti kurma görevini de Erdoğan'a teslim edeceğini belirten Atalay, “Bunu önceki gün de yapabilirdi, bugün (dün)öğleden önce de teslim edebilirdi ama MKYK'ya bilgi vermesi gerekiyordu. Bu yetkiyi başbakanımıza kurul verdiği için kurulun bilgilendirilmesi hem de görüşünün alınması ihtiyacı vardı. Sürecin normal kurallar içinde yürümesi bizim için esastır. Bundan sonra hükümet kurmayla ilgili çalışmalar Cumhurbaşkanımızın elindedir" diye konuştu. Atalay, seçimlerin güvenlik içinde yapılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

YSK'dan flaş seçim kararı

Koalisyon olasılıklarının tüketilmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu da harekete geçti. Seçimin yenilenme ihtimalini gözönünde bulunduran Yüksek Seçim Kurulu, 90 günlük süreyi aşağı çekmek için ilke kararı aldı. YSK, milletvekili genel seçiminin yenilenmesi halinde, yasadaki 90 günlük süreyi kısaltma yetkisi bulunduğuna oy birliği ile karar verdi.

Kurul değişikliğiyle belirsizlik bitecek

Seçim yenileme kararı durumunda, 7 Haziran'da listelere giremeyen 70 ismin tekrar aday olabilmelerinin önü açılıyor. Üçüncü dönem aday olamayanlar arasında Bülent Arınç, Beşir Atalay, Ali Babacan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Taner Yıldız gibi partinin ağır abileri yer alıyor. Diğer yandan da üçüncü dönemini geçiren 27 ismin de önünün açılması planlanıyor. Kuralın değişmesi halinde Mehmet Şimşek'ten Mehmet Müezzinoğlu'na, Veysel Eroğlu'ndan Lütfi Elvan'a kadar partinin önde gelen isimlerle ilgili belirsizlik ortadan kalkmış olacak