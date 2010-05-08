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Kültür-Sanat

Yeni Rüya Sineması da kapandı

Yeşilçam Sokağı’nın yakınında yer alan Emek ve Alkazar’ın ardından önceki akşam Yeni Rüya Sineması’nın kapısına kilit vuruldu.

08 Mayıs 2010 03:00

T24-  Yıkılması gündemde olan Cercle D'Orient binasında bulunan Yeni Rüya’da gösterilen son film ‘Min Dit’ oldu. İstanbul Film Festivali sırasında Emek Sineması’nın yıkılmasına karşı çeşitli eylemler yapan sinemaseverler, önceki gece Yeni Rüya’nın önünde toplandı.


Saat 21.00’deki son gösterim öncesinde toplanan kalabalık, bir saat boyunca ‘İşte bakın burayı yıkıyorlar, yerine AVM yapıyorlar’, ‘Seyirci kalma, sinemana sahip çık’, ‘Beyoğlu’nda AVM istemiyoruz’, ‘Emek bizim İstanbul bizim’, ‘Yeni Rüya bizim İstanbul bizim’, ‘İnci bizim İstanbul bizim’ diye slogan attı.


İstiklal Caddesi’nden geçenlerin de destek verdiği eylemde Yeni Rüya’nın yanı sıra hemen yanındaki tarihi İnci Pastanesi’ne de ‘Kapattırmıyoruz Sahip Çıkıyoruz’ bez afişi asıldı. Gösteri sonrası kapanması gündemde olan İnci Pastanesi’nden eylemcilere profiterol dağıtıldı.


Daha önce Saray, Yeni Melek, Elhamra, Lale Sineması’nın kapandığı Beyoğlu’ndaki Sinepop’un yakında kapanacağı, Beyoğlu Sineması’nın da maddi zorluklar yüzünden kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu biliniyor. Anlaşılan yakında Beyoğlu’nda Atlas ve Fitaş dışında sinema kalmayacak. (Radikal)

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