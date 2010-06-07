'Yeni RTÜK yasası yayıncılığa düzen getirecek'

T24 - Medya Etik Konseyi Başkanı Halit Esendir yeni RTÜK kanununa yönelik olarak, "kanal kapatma ve lisans iptalleri sadece mahkemelere yetki verilmelidir. RTÜK sadece TV’lere Reklam yasağı uygulamalıdır. Böylece RTÜK sansür kurulu ithamlarından kurtulacaktır" dedi. Esendir, "Yeni RTÜK Kanunu Tasarısının TV ve internet yayıncılığına çeki düzen vereciğini düşünüyoruz" dedi.



Medya Etik Konseyi Başkanı Halit Esendir tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:





Yeni RTÜK kanununda yayın yasakları , kanal kapatma ve lisans iptalleri sadece mahkemelere yetki verilmelidir. RTÜK sadece TV’lere Reklam yasağı uygulamalıdır. Böylece RTÜK sansür kurulu ithamlarından kurtulacaktır.



Medya Etik Konseyi Yüksek Kurulu (MEKYK) olarak yeni Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kanunu çalışmalarının genel itibariyle yararlı olacağını ümit ediyoruz. Özellikle yeni RTÜK Kanunu Tasarısında 16 madde halinde TV Yayın İlkelerinin yer alması TV ve internet yayıncılığına çeki düzen vereceğini düşünüyoruz. Bu konuna İnternet Yayıncılığına da çeki düzen verilmesi olumlu olacaktır.



Yeni kanun tasarısında belirlenen 16 maddelik yayın ilkelerine uyulmaması halinde verilecek para cezalarının doğru olduğunu ancak ihlali tekrarı halinde bir ay süre ile TV kanallarının kapatılması sansür anlamına gelmektedir. İhlalin 3.kez yapması halinde ise 3984 sayılı kanunun 4676 sayılı kanunla değişen 33.maddesi ile TV kanalının lisansının iptal edilmesi tam bir sansür haline gelmektedir. Bu durumun değişik İktidar dönemlerinde siyasi düşünce sahiplerince ciddi istismar edileceği açıktır. TV kapatma ve lisan iptal etme cezalarının kesinleşen yargı kararlarıyla olması hukuka uygun bir karardır.



Yeni RTÜK kanununda ilk ihlallerde uyarı kınama ve parası cezası verilmesi olumludur. Ancak ihlallerin tekrarında ise TV kapatma cezası yerine ihlalin yapıldığı TV programına RTÜK tarafından reklam yayınlama yasağı getirilmelidir. Reklamsız yayınlanan bir programda sansür yapılmadığı için RTÜK eleştirilerden kurtulacaktır. İhlali yapan TV ve Radyo ciddi bir reklam gelirinden mahrum kalacaktır. Bütün bunlara rağmen ihlallere devam edilmesi halinde bu programlar sadece mahkeme kararıyla yayından kaldırılmalıdır. Aynı yayınlara ısrarla devam eden Yayın Kuruluşlarının Lisans iptali ve Kapatma kararları Bağımsız Mahkemeler tarafından yapılmalıdır.



Medya Etik Konseyi Yüksek Kurulu (MEKYK) olarak RTÜK kanununda yapılacak yeni düzenlemenin TV kapatma veya lisans iptali yerine RTÜK tarafından reklam alma yasağı getirilmesi TV yayıncılığına disiplin getireceğine inanıyoruz.







