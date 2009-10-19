Yeni rolü için 15 kilo verecek

Mustafa Üstündağ'la başrol paylaştığı 'Abimm' filmi için 15 kilo alan Levent Üzümcü, 'Ateşin Düştüğü Yer' adlı yeni proje için hızla kilo vermeye başladı.



Atv'nin efsane dizisi 'Avrupa Yakası'ndaki 'Cem' karakteriyle yıldızı parlayan Levent Üzümcü; yeni sinema filmi 'Ateşin Düştüğü Yer' için sıkı bir kamp dönemine girdi. Çekimlerine aralıkta başlanacak filmde, zayıf ve kavruk maden işçisi rolünü canlandırmaya hazırlanan Üzümcü; 'Abimm' adlı film için aldığı 15 kiloyu vermeye başladı.



Baba- kız dramı



Levent Üzümcü; İsmail Güneş'in yazıp yöneteceği 'Ateşin Düştüğü Yer'de, kalp rahatsızlığı geçiren kızını hastaneye kaldıran ancak hamile olduğunu öğrenince onu öldürmeye çalışan bir babayı oynayacak.



'Gülün Bittiği Yer' ve 'Sözün Bittiği Yer'den sonra üçlemenin son filmi olan 'Ateşin Düştüğü Yer' için kolları sıvayan yönetmen İsmail Güneş; yeni projesinde Levent Üzümcü ile birlikte Yeşim Ceren Bozoğlu'na da rol verdi. 16 yaşında hamile kalan 'Ayşe' karakterini canlandıracak oyuncu ise henüz belli olmadı. Medyatik olmayan eğitimli bir oyuncu aradığını söyleyen Güneş, "Bunun için Türkiye çapında araştırma yapıyorum" dedi.