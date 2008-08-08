Yeni rektörlerin kısa özgeçmişleri

Askeri okullarda hocalık yaptı



Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe (Akdeniz): Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu. Kuleli Askeri Lisesi’nde ve Kara Harp Okulu’nda öğretim üyeliği yaptı. 1999’da Akdeniz Üniversitesi’ne geçti. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlığı Atatürkçülük Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Kurul üyesi olan Kurtcephe, TSK bünyesinde gerçekleştirilen akademik faaliyetlerde “Atatürkçülük” ile ilgili pekçok bildiri sundu. Kurtcebe’nin laiklik ve çağdaşlaşmayla ilgili birçok kitabı ve yayını var.



Gazi’de ülkücü kadrolaşmaya gittiği iddia edildi



Prof. Dr. Rıza Ayhan: (Gazi): 1953 doğumlu Ayhan, Ankara Hukuk Fakültesi’ni 1975’te bitirdi. Doçent ve profesörlük ünvanlarını Gazi Üniversitesi’nden aldı. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevini yürüttü. 2000’de Gazi Üniversitesi Rektörü seçildi. Üniversitede ülkücü kadrolaşmaya gittiği iddialarıyla gündeme geldi. 2004’teki rektörlük seçiminde en yüksek oyu (1064) aldı, ancak 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 366 oy alan Prof. Dr. Kadri Yamaç’ı atadı.



Türbana özgürlük bildirisine destek



Prof. Dr. Hüseyin Akan (Ondokuz Mayıs): 1958 Manisa doğumlu Akan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Radyoloji dalında uzmanlığını aldı. 1990’da İtalya Hükümeti’nin bursunu kazanarak, Padova’da radyoloji alanında çalışmalar yaptı, 1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden profesörlük ünvanı aldı. 1995’te RP’den milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. 2003’te TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine getirildi. “Türbana özgürlük” bildirisine imza attı.



Liseyi ABD’de bitirdi



Prof. Dr. Mete Cengiz (Uludağ): 1946 Diyarbakır doğumlu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü öğretim üyesi. Lise eğitimini, kazandığı bursla ABD’de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Girdiği sınavla, ABD’de hekimlik yapmaya hak kazandı. Yardımcı doçent, doçent, profesörlük ünvanlarını Uludağ Üniversitesi’nden aldı. Rektörlük seçiminde, Prof. Dr. Merih Yurtkuran’dan sonra en çok oyu alan isim oldu.



Muayenede cinsiyet ayrımcılığı yaptığı iddia edildi



Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç (Dicle): 49 yaşındaki Saraç, üniversitenin ilk kadın rektörü oldu. 1993’ten bu yana Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyordu. 22 Temmuz seçimlerinde AKP Diyarbakır’dan milletvekili adayı oldu. Bir dönem “erkek hastalara bakmadığı ve erkeklerle tokalaşmadığı” öne sürüldü. Rektör adaylığını açıkladıktan sonra yaptığı açıklamada “Şeffaf, katılımcı ve yatay bir yönetim anlayışı ilkem olacak” dedi.



YÖK Yasası’na karşı



Prof. Dr. Mehmet Füzün (Dokuz Eylül): 56 yaşındaki Füzün, bir dönem YÖK Yasası’na karşı çıkmasıyla tanındı. Yükseköğretim kurumlarının işleyişlerini düzenleyen yürürlükteki mevzuatın “sorunlu” olduğunu dile getirdi. Yasanın rektörlere tanıdığı geniş yetkilerin “sorun” yarattığını kaydederek, bu yetkilerin kurullara paylaştırılmasını savundu. Ağabeyinin AKP Akhisar İlçe Başkanlığı yaptığı ve atanmasında bu durumun etkili olduğu iddialarını reddetti.



Kenelere karşı karıncalı formül



Prof. Dr. İlyas Dökmetaş (Cumhuriyet): 51 yaşındaki Dökmetaş, rektör olana kadar Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Başkanlığı görevini yürüttü. Bazı türleri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kenelerin azalmasında karıncaların önemli rol oynadığı görüşünü savunarak, “Çünkü kenelerin küçük yumurtalarını karıncalar topluyor” dedi. Akademik çevreler, Dökmetaş’ın üniversitede türbana sıcak baktığını iddia ediyor.

