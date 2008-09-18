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Yaşam

Yeni rektörler ilk kez ÜAK'ta

Üniversitelerarası Kurul bugün, 44 üniversiteye yapılan yeni rektör atamalarının ardından yeni başkan ile ilk kez toplandı.

18 Eylül 2008 03:00

Başkan Hasan Ceylan, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinin kendilerine rehber olacağını söyledi. YÖK Başkanı ise konuşmasına, Martin Luther King’in “bir hayalim var” sözü ile başladı.

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Kurul toplantısı açılışında Martin Luther King’ın 1963 yılında yaptığı konuşmada kullandığı “I have a dream” sözünü hatırlattı: “Ben de bugün sizlerle benim yükseköğretim sistemine ilişkin rüyalarımı paylaşmak istiyorum. Bunlar ideallerimdir. Bir iki yıl içinde görmek istediğim hususlardır.”

Özcan hayallerini ise şöyle sıraladı:

  • Üniversite kapılarında bekleyen yaklaşık 2 milyon öğrenciye yükseköğretimde yer bulmak,
  • Öğretim üyesi ve elemanların sayısını arttırmak,
  • Yeni kurulan üniversitelerin bir an önce öğretime başlatmak,
  • Ulusal değişim programı altında doğu ve batıdaki öğrencilerin dönemsel olarak yer değiştirmesini sağlamak,
  • Uzaktan eğitimi yaygınlaştırmak,
  • Öğretim üyelerini 3 ila 9 ay arası yurtdışına göndermek,
  • Performansa dayalı ödül sistemi getirmek
  • Türk üniversitelerinin rekabet gücünü artırmak, öğretim elemanlarının maaşında artış sağlamak, doğuda çalışacaklara 2-3 kat maaş teşviki sağlamak.

Tüm rektörlere “bir telefon uzağınızdayız” diyerek destek veren YÖK Başkanı Özcan, üniversitelerin esas işlevi olan bilimsel çalışmalarla uğraşmasını istedi ve “Bundan başka bir hedef kabul edilemez” dedi...

Kurul Başkanı Hasan Ceylan ise konuşmasında Atatürk ilkelerine vurgu yaptı.

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