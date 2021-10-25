Büyükelçiliklerin ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının açıklaması sonrası doların ateşi düştü

Dolar/TL kuru gece Asya piyasalarının açılmasıyla 9,85'i aştıktan sonra sabah saatlerinde hafif gerileyerek güne 9,73'ten başladı. Gün boyu 9,75 - 9,80 aralığında seyreden dolar/TL, öğleden sonra yapılacak kabine toplantısı beklentileriyle 9,70'in altında 9,67 seviyesine geri çekilmişti.

Dolar/TL ,10 büyükelçiliğin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden açıklamayla ilgili olarak, "Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" açıklaması ve buna karşı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu açıklamayı "olumlu" karşılaması gelişmelerinin ardından 9,60 seviyesine çekildi. Euro'TL'de gelişmelerin ardından 11.16 seviyesine kadar geriledi.

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Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından alınan 200 baz puanlık beklenmedik faiz kararı sonrasında Dolar/TL kuru 9,66'ya kadar yükselerek rekor tazelemiş, haftayı ise 9,61 seviyesinden kapatmıştı.

Euro ise tarihi zirvesini gece saatlerinde 11,47'ye taşıdıktan sonra, sabah saatlerinde 11,36 seviyesinden güne başladı. Euro/TL öğleden sonra ise 11,26 seviyesine çekildikten sonra gelişmelerin etkisiyle 11.16 seviyesine kadar geriledi.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Euro'TL'de rekor 11,25'e çıkmıştı.

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