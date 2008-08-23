Yeni rant kapısı Ramazan

Ramazan öncesi, gıda fiyatlarında bekledikleri spekülatif artışları yakalayamayan fırsatçılar, ihtiyaç sahiplerine verilen Ramazan kumanyalarına göz dikti. Kurum, firma ya da vatandaşların hazırlattığı bazı kumanya paketlerinde çeşitli hileler yapılıyor. Kumanyalar içine ucuz, kalitesiz, zamanı geçmiş ürünler koyarak, kaliteli ürün fiyatına satanlar, haksız kazanç sağlarken, halkın sağlığını da tehdit ediyor. Gıda sektörünün temsilcileri de bu konuda uyarılarda bulunuyor.



Reis Gıda Başkanı Mehmet Reis, gıda fiyatlarında son bir yılda yüzde 60-70 artış olduğunu, bunun sonucu da, Ramazan kumanyalarında en ucuz ürünlere yönelindiğini söyledi. Reis, bakliyat ürünlerinde yapılan hileleri, şu örneklerle açıkladı:



* Paketin üzerinde baldo pirinç yazıyor, içinden Osmancık ya da ithal pirinç çıkıyor. Ya da Osmancık yazan paketten ABD'den ithal edilen ucuz Bengal pirinci çıkıyor. Bengal pirincin toptan fiyatı 2 YTL'nin altında. Osmancık pirinci 2.60, baldo ise 3.20 YTL. Aradaki fiyat farkı kar hanelerine yazıyor.



* Kurufasulye paketinin üzerine Konya fasulyesi diye yazılıyor, içinde ise Çin'den ithal edilen Japonica adlı küçük taneli, kalitesi düşük fasulye konuluyor. Japonica'nın fiyatı 1.75 YTL, Konya fasulyesinin toptan fiyatı 2.40 ile 3 YTL arasında.



* Nohutta da hile var. Paketlere 9 mm'lik yemeklik nohut yerine 7 mm'lik küçük leblebilik nohutlar konuluyor. Leblebilik nohut 1 YTL, yemeklik nohut ise 1.80 YTL. Arada iki kat fiyat farkı var.



* Sert durum buğdayından yapılan bulgur yerine daha ucuz olan ekmeklik buğdaydan yapılan bulgur konuluyor. Bu ürün yumuşak olduğu için bulgur pilavı lapaya dönüşüyor. Ekmeklik buğdayın kilosu 70 kuruş, durum buğdayın kilosu ise 1.20 YTL.



Salçanın yarısı su



* Diğer ürünlerde de hile var. Merdiven altında üretilen salçaların içine su katılıyor. Bir kutu salçanın yarısı su. Bu ürünler de Ramazan kolisine konuluyor. (Bugün)