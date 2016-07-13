Yeni Pokemon filmi mi geliyor?

Animasyon türünde birçok kez sinemaya uyarlanan Pokemon'un canlı aksiyon olarak beyazperdeye uyarlanması planlanıyor.

Doksanlı yıllarda çocukların fenomen çizgi filmi Pokemon'un, Nintendo'nun yeni uygulaması Pokemon Go ile gündeme gelmesiyle Pokemon evreninin yeniden beyazperdeye uyarlanacağı iddiası ortaya atıldı. Beyazperde'nin Deadline'a dayandırdığı habere göre; Legendary Pictures'ın filmin hakları için süreci başlatmış olduğu belirtiliyor.

İlk olarak 1998 yılında vizyona giren Pokemon filminin ardından 18 tane daha animasyon film çekilmiş, ancak yalnızca 5 tanesi Amerika'da vizyona girmişti. Amerika'daki dağıtımları Warner Bros tarafından yapılan ilk 3 film sırasıyla 85 milyon, 43 milyon ve 17 milyon gişe elde etmişti. Türkiye'de ise yalnızca 2 Pokemon filmi vizyona girmiş; 2000 yılında vizyona giren ilk film Pokemon toplamda 351.888, yaklaşık 1 yıl arayla gelen 2. film Pokemon 2: En Güçlü O ise 82.985 kişiye ulaşmıştı.

Telefon kullanıcılarının GPS bazlı sistemle oynayabildikleri Pokemon Go oyununda, belirli lokasyonlarda farklı türlerde Pokemon ve onları yakalayacak Poketoplar alabilen kullanıcılar, Pokemon yelpazelerini genişlettikçe de güçleniyor.