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Bilim / Teknoloji

Yeni PlayStation’ın adı Orbis mi olacak?

Kotaku sitesinin iddiasına göre Sony’nin yeni oyun konsolunun adı Playstation Orbis olacak.

30 Mart 2012 03:12

 

Playstation 3 ve PS Vita isimlerini, ürünler daha piyasaya sürülmeden kullanıcılarla paylaşan Kotaku adlı internet sitesi yeni Playstation'ın adının Orbis olacağını iddia etti.
 
Geçtiğimiz ay Avrupa ve Amerika’da da piyasaya sürülen PS Vita’daki Vita’nın yaşam anlamı içerdiğini, Orbis kelimesinin Latince’de “çember, halka veya döngü anlamlarına geldiğini belirten Kotaku, iki kelimenin bir araya gelmesiyle Orbis Vita yani “Yaşam Döngüsü” kalıbının ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Kotaku’nun diğer bir iddiası ise PlayStation 3′te IBM’in Cell işlemcisini kullanan Sony’nin, bu sefer AMD tabanlı 64 bit işlemci kullanmayı planladığı. Playstation Orbis’in 4096×2160 piksel çözünürlük sunabileceği de diyer söylentiler arasında.
 
Sony’nin konsollar için ayırdğı internet sayfalarına girildiğinde Playstation 3 için ”ps3.scedev.net”, PS Vita için  “ps3.scedev.net” adresleri bulunurken ”ps4.scedev.net” adresinin var olmayın “orbis.scedev.net” adresine ulaşabilmesi de dikkatleri Orbis ismi üzerine çekiyor. Sony doğrulamasa da yeni konsolun 2013 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkması bekleniyor.

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