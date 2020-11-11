Yeni Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu

AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz getirildi. Komisyon başkanı seçilmesi beklenen Yılmaz, AKP'deki görevinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının ardından, boşalan koltuğa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan getirildi.

Elvan'dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı koltuğuna ise, yapılan gizli oylamada AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz seçildi.

AKP'deki görevinden ayrılan Yılmaz, komisyonun teknik bir komisyon olduğunu belirterek, başkan olarak komisyonun iyi işlemesi için çalışacaklarını söyledi.

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