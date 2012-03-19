Yeni pist çözüm değil, İstanbul'a 3. havalimanı şart

T24- DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluğun paralel yeni bir pist yapımı ile ortadan kaldırılamayacağını söyledi. Birdal, tek çözümün İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanı olduğunu, ancak bu konuda bir takvimin henüz belli olmadığıını kaydetti.



Zaman'dan Mustafa Gün'ün haberine göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluğun dördüncü pist yapımı ile ortadan kaldırılamayacağını ifade ederek, bu konudaki tek çözümün İstanbul'a yapılacak 3. havalimanı olduğunu söyledi. Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan yeni pist ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal, projelendirilen yeni pist konusunda sunulan önerileri değerlendirdiklerini ancak bunun çok yüksek maliyetle inşa edilebileceğini söyledi.

Havalimanındaki her alanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Birdal, askerî alanın devredilmesi ile yeni alanlara uçak parkı yapacaklarını kaydetti. Türk Hava Yolları'nın (THY) filosunun büyümesi ve İstanbul'a uçmak isteyen yeni havayolu şirketleri nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluğun tam manasıyla çözümünün mümkün olmadığına dikkat çeken Birdal, askerî havalimanının kaldırılması sonrası ortaya çıkacak alanda yeni pist yapılsa bile ileride yine yoğunluğun sorun oluşturacağını dile getirdi.

Orhan Birdal, THY Genel Müdürü Temel Kotil'in, 'Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunmadığı takdirde hub'larını (merkez) bölmek zorunda kalacakları' yönündeki açıklamasına da cevap verdi. Kendilerinin havalimanındaki yoğunluğun azaltılması konusunda tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Birdal, "Havayolu şirketlerinin gözdesi Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluk artarak devam eder. Bu yüzden, filosu büyüyen THY, buradaki operasyonlarını bölebilir. Doğrusu da budur. Sabiha Gökçen Havalimanı da değerlendirilmeli." diye konuştu.

Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı'nda katıldığı DHMİ Çalıştayı'nın ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı'nda birçok acil çözüm gerektiren konunun bulunduğunu ifade eden Birdal, çözümlerin kalıcı olabilmesi için üçüncü havalimanının yapılması gerektiğini söyledi. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul'un ortasında kaldığını dile getiren Birdal, havalimanı çevresindeki yapıların yıkılması halinde dahi geçici çözüm üretileceğini belirtti.

3. havalimanı konusunda çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Birdal, "Şu anda niyet süreci yaşıyoruz. Bu konuda en üst makamlarımızın da isteği var. Bu neticelendiği zaman yapım sürecine geçilecek. Takvim vermem şu an için mümkün değil. Konumuz Atatürk Havalimanı için en iyiyi bulma arayışı." diye konuştu.