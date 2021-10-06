Yeni perakende düzenlemesi: Zincir marketler otoyola kurulacak, bazı ürünleri satamayacak

Fahiş fiyatlarda marketleri sorumlu tutan AKP, daha önce gündeme gelen perakende düzenlemesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Düzenlemenin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, tarım kooperatiflerinin market sayısı artırılırken diğer yandan perakende düzenlemesi yapılması hedefleniyor.

Zincir marketlerin otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor. AKP kaynakları, şu anda mahalle aralarında bulunan mevcut marketlerin durumlarının korunacağını ifade ediyor. E-ticaret ile uğraşanlara bazı alanlarda vergi muafiyeti getirilmesi de planlanıyor.

Düzenlemede, bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.

Çalışma kapsamında, 'süpermarket ombusmanlığı' sistemi de değerlendiriliyor.

Ayrıca, düzenleme ile perakendeciler ve tedarikçiler tedarik sözleşmeleri yapacak. Pazarlama maliyetleri ve raftan çıkarma işleri mevzuata uygun hale getirilecek.

Mevzuat ihlali durumunda süpermarket ombudsmanı devreye girecek. Soruşturma ve ceza süreçlerini yönetecek.