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Bilim / Teknoloji

Yeni PC'ler XP'ye dönüyor

Windows Vista emektar işletim sistemi XP'yi kullanıcı nezdinde bir türlü yerinden edemiyor.

20 Ağustos 2008 03:00

Microsoft, yeni satılan PC'lerin neredeyse tamamının Vista'yla satılmasından hareketle Vista kullanıcı sayısının günbegün arttığını söylerken bağımsız araştırmalar farklı bir gerçeğe işaret ediyor.

Satın alınan her 3 yeni PC'den birinin Windows Vista'dan XP'ye "downgrade" edildiği ortaya çıktı. Devil Mountain Software adlı ölçüm firmasınca açıklanan rakamlara göre kullanıcıların kayda değer bir kısmı Windows XP'den vazgeçmeye niyetli değil.

Yaklaşık 3 bin yeni sistemin analiz edilmesinin ardından açıklanan rapora göre yeni bir sistem alan kullanıcıların yüzde 35'i işletim sistemlerini Windows XP'ye bizzat kendileri çeviriyor veya bunu sistem üreticisinden talep ediyor. Vista'nın sunduğu downgrade opsiyonunun kullanıcılar ve sistem üreticilerince değerlendirildiğini söyleyen Devil Mountain yetkilisi Craig Barth, araştırmanın son 6 ayda satılan bilgisayarları kapsadığına dikkat çekerek "bu sistemler Dell veya HP gibi üreticiler ya da kullanıcının kendisi tarafından Windows XP ile çalışır hale getiriliyor" şeklinde konuştu. Bilindiği gibi Windows Vista'nın Business ve Ultimate sürümleri istenildiğinde Windows XP Professional'a downgrade edilebiliyor.

Vista'nın kullanıcı sayısının Microsoft'un sattığı lisans sayısıyla örtüşmemesine dikkat çeken Barth, XP'nin belirgin performans avantajı ile kullanıcılar arasında popülerliğini koruduğunu sözlerine ekledi. XP’nin popülerliğine kayıtsız kalmayan üreticilerden HP’nin 2009 yılının Temmuz ayına kadar iş amaçlı kullanılan sistemlerinde XP’yi opsiyon olarak sunacağı da gelen bilgiler arasında. (TEMPO24)

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