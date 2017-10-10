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Dünya

Yeni Pazarlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan afişleriyle sokakları donattılar

Enis Tabak, Sırbistan, 10 Ekim (DHA) - İki günlük resmi Sırbistan ziyareti kapsamında bugün Belgrat'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrat'taki resmi temasları ardından yarın Boşnak M

10 Ekim 2017 20:45

Enis Tabak, Sırbistan, 10 Ekim (DHA) - İki günlük resmi Sırbistan ziyareti kapsamında bugün Belgrat\'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrat\'taki resmi temasları ardından yarın Boşnak Müslümanların yaşadığı Yeni Pazar\'a geçecek. Erdoğan\'ın ziyareti öncesi Yeni Pazar sokakları Cumhurbaşkanının ve Türkiye afişleriyle donatıldı. \'Yeni Pazar\'a hoşgeldin\' yazılarının asıldığı Yeni Pazar sokaklarında Erdoğan\'ın ziyareti öncesi hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. Erdoğan\'ın Yeni Pazar\'a yapacağı ziyaret nedeniyle Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac basına gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’in şehrimizi ziyaret edecek olmaları dolayısıyla büyük mutluluk duymaktayız”denildi. Açıklamanın devamında: “Biz Boşnakların Türkiye ile hem tarihsel hem aile hem de duygusal anlamda bağlılıklarımız var. Erdoğan’a Yeni Pazar’ı ziyaret edecek olmaları sebebiyle ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu ziyaret Türkiye ve Sırbistan arasındaki dostluk köprülerinin daha da güçleneceğinin işaretidir. Bizim şehir olarak hazır halde birkaç projemiz bulunmakta ve bunları Türkiye Cumhuriyeti yardımlarıyla gerçekleşeceğini, bunlardan bazıları; merkezde 2 köprü ve 2 yol yapımı, ayrıca merkezdeki okulumuza anaokulun yapılması, İsa Bey Hamamı ve eski çarşının onarımı da yapılacaktır.

Tİto bizi 1 defa ziyaret etti, Erdoğan ise 2\'nci kez ziyaret edecek

Yeni Pazar’da halk Erdoğan’ı Gazi İsa Bey meydanında karşılayacak. Halk yapılacak olan bu ziyaretin 1971 yılında eski Yugoslavya Başkanı Tito’nun ziyaretinden sonra yapılacak olan en büyük ziyaret olarak tarihe geçeceğini belirtiyor. Erdoğan, 2010 yılındaki ziyaretin ardından 2.defa Yeni Pazarı’ı ziyaret edecek.

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