Yeni Parti'ye genel başkan cezaevinden!

Yeni Parti'nin 1. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Ergenekon" soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Tuncay Özkan genel başkanlığa seçildi.



Özkan'ın, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye gönderdiği mesajı, Prof. Dr. Alemdar Yalçın okudu.



Mesajında, uzun zamandır aralarında bulunmadığı yol arkadaşlarını çok özlediğini belirten Özkan, "Mustafa Kemal, 20. yüzyılın başlarında bağımsızlık ateşini yakmıştı. Biz de bu yüzyılın başında özgürlük meşalesini yakacağız" dedi.



İnsanların ömürleri boyunca çeşitli yol ayrımlarına geldiklerini anlatan Özkan, "Ben de 7 yıl önce yolumu sizlerle birleştirdim. Çocuklar için, emperyalizme karşı durmak için, sömürge düzenine direnmek için bağırdık meydanlarda beraber. İnsanlık onuru galip gelsin istedik hep. 'Sermaye insanlığı ele geçirecek. Buna direnmeyin' dediler. Biz de onlara, 'Bu bir zulümdür. Görmüyor musunuz, Irak'taki çocukların halini? Zulme ortak olmayın' dedik. Bize saldırdılar" diye konuştu.



Bugün yaşanan sorunun, ekonomik krizin ötesinde sistem arayışına dönüştüğünü savunan Özkan, bu krizin ancak "halkçı demokrasi" yoluyla çözülebileceğini ifade etti.



"Yeni Parti, kokuşan düzeni temizleyecek" diyen Özkan, "Yeni Parti, kültürü, sanatı, üniversiteleri, kentleri yeniden var edecek. İnsanı sadakaya muhtaç eden bu düzenden kurtaracak. Katiller demokrasisi, hırsızlar düzeni bitecek. Dünyayı bu duruma düşürenleri durdurma zamanı geldi. Barışa, umuda sahip çıkmak, ülkeyi yeni bir siyasi anlayışa kavuşturmak için herkesi Yeni Parti'ye çağırıyorum. Gelin ne olursanız olun gelin. İster kandırılmış olun yine de gelin" diye çağrıda bulundu.



Parti programı



Mesajında, Yeni Parti'nin programına ilişkin bilgi de veren Özkan, eğitimin anaokuldan doktora düzeyine kadar devlet garantisi altında olacağını, din, vicdan ve ana dil serbestisi ile vatan, namus ve ahde vefa ilkelerinin hayata geçirileceğini ifade etti.



Özkan, 10 yeni il kurmayı planladıklarını, bunların 3'ünün liman kenti, geri kalanların ise sanayi merkezi olacağını belirterek, 2050 yılında 100 milyon insanın Türkiye'de mutlu bir şekilde yaşayacağını, "Seçimle gelen kralların" döneminin sona ereceğini vurguladı.



Mesajında, kongreye katılanları ayağa kalkarak el ele tutuşmaya çağıran Özkan, "Zulme ve haksızlığa karşı direneceklerine" dair yemin ettirdi.



Kongrede konuşan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, "Herkesin dostu ve arkadaşı Tuncay Özkan için salonu doldurduğunu" söyledi.



Gelecek seçimde, "Bu salonun Özkan'ı başbakan yapacağını" iddia eden Okuyan, "Sayın Başbakan, sen artık siyasi mefta oldun. Biz geliyoruz, sen gidiyorsun" dedi.



Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş da oturduğu yerden söz aldı. CHP'yi eleştiren Savaş, "Çarşaflılara partide yer var, Kemalistlere yok. İlginç bir durum. AB, ABD'den, IMF projelerinden kurtuluş bekliyorlar. Siz birleşin, sizi kimse yenemez" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, 1. Olağan Kongre olması nedeniyle sadece 31 kurucu üyenin oy kullanabildiği seçimde, "Ergenekon" soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gazeteci Tuncay Özkan, 29 oyla genel başkanlığa seçildi. Kurucu üyelerden ikisinin oy kullanmadığı belirtildi.



Kongrede, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerine de seçim yapıldı.



Atatürk ve Gazeteci Özkan'ın dev posterlerinin bulunduğu salona ayrıca, "Memleket sevdalıları, memleket için siyasete", "Cumhuriyetimiz güneşle buluşuyor" yazılı bez afişler asıldı.



Kongreye katılanlar sık sık "Başbakan Tuncay", "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları attı.



Kongrede, Özkan'ın Cumhuriyet mitinglerinde yaptığı konuşmalardan bölümler izlettirildi. Bu sırada, bazı kadın partililerin ağladığı görüldü. "Onuncu Yıl Marşı" ve "Dağ Başını Duman Almış" marşlarının çalındığı kongrede, sema ve folklor gösterileri de yapıldı.



Kongrede ayrıca, partinin kurucu üyelerine teşekkür plaketi verildi. Kongre sırasında bazı partililerden oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

