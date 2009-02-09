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Yaşam

Yeni Pajero artık daha güçlü

Mitsubishi’nin 3.2 lt Common Rail Intercooler’lı Turbo Dizel motorlu yeni nesil Pajero’su, yüksek donanım seviyesiyle galerilerdeki yerini aldı.

09 Şubat 2009 02:00

Mitsubishi’nin 3.2 lt Common Rail Intercooler’lı Turbo Dizel motorlu yeni nesil Pajero’su, yüksek donanım seviyesiyle galerilerdeki yerini aldı.

Yeni nesil Mitsubishi Pajero’nun 3.2 litre Common Rail Intercooler'lı turbo dizel motorunun maksimum gücü 200 HP’ye, torku da 441 Nm'ye yükseltildi. Pajero daha güçlü olmasıyla birlikte daha sessiz ve daha ekonomik. Super Select, 4 çeker sistemine ek olarak, yüksek yaklaşma, karın ve uzaklaşma açılarına sahip olan yeni Mitsubishi Pajero, 70 cm derinlikteki suyun içinden geçebiliyor.

Bir önceki modeline ek olarak kilitlenebilir arka diferansiyel özelliği de bulunan yeni Pajero'nun monokok gövde yapısı ve tam bağımsız süspansiyon sistemi, aracı daha dayanıklı ve kontrollü yapıyor. ABS’li EBD, ASTC (Aktif Denge ve çekiş kontrol sistemleri), EBAC (Motor freni destek kontrol sistemi), ön, yan, perde havayastıkları Pajero’yu güvenli bir araç haline getiriyor. Yeni Mitsubishi Pajero 72.000 Euro + 3.200 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satılıyor.

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