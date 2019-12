Yeni 'Örümcek Adam' kim olacak?

T24 - Gişe rekorları kıran ''Örümcek Adam-Spider Man'' serisinde tanınmış çizgi karaktere beyazperdede can veren Tobey Maguire'ın bu rolü bırakmasından sonra gözler yeni adaylara çevrildi. ''Örümcek Adam'' rolünün adayları arasında sinema dünyasının 10 tanınmış oyuncusunun ismi geçiyor.



''Empire'' sinema dergisinin İngiltere baskısı, ''Spider Man-Peter Parker'' rolü için ismi geçen adayları duyurdu. ''Harry Potter'' rolüyle tanınan Daniel Radcliffe, ''Alacakaranlık-Twilight'' serisinin parlayan yıldızı Robert Pattinson ile ''Brokeback Dağı-Brokeback Mountain'' filminin oyuncusu Jake Gyllenhaal da adaylar arasında bulunuyor.



Filmin ''Örümcek Adam''ın lise yıllarından başlayan konusu nedeniyle sinema dünyasının 30'lu yaşlardaki aktörlerinin şansının az olduğu belirtilirken, bu rol için yarışan 10 aday şöyle:



-Zac Efron: ''High School Musical'' serisiyle tanınan 23 yaşındaki oyuncu, son olarak ''Charlie St. Cloud'' adlı yapımda rol aldı. Sinema dünyasının tanınmış ismi, yakışıklılığı ve sempatikliğiyle özellikle genç kızların yoğun ilgisini çekiyor. Serinin büyük hayranı olduğu belirtilen genç oyuncunun rol için şansının bulunduğu ifade ediliyor.



-Jim Sturgess: ''Across the Univers'', ''21'', ''Fifty Dead Men Walking'' adlı filmlerle tanınan aktör, oyun gücüyle Peter Parker rolünü üstlenmeye aday. Sturgess'in önündeki en büyük engel olarak ise aktörün bu yıl 32 yaşını dolduracak olması görünüyor.



-Reeve Carney: Broadway'de sahnelenecek olan ''Örümcek Adam'' müzikali için ismi geçen Carney, beyazperdedeki adaylar arasında da bulunuyor. ''The Tempest'' filminin romantik kahramanının müzikal sahnesindeki şansının film için de aynı oranda olup olmadığı ise yapımcıların ve yönetmenin tercihi sonunda ortaya çıkacak.



-Anton Yelchin: ''Terminator Salvation'' filminde ''Kyle Reese'' rolünü üstlenen Yelchin de ''Örümcek Adam'' rolünün adayları arasında yer alıyor.



'Harry Potter iddialı adaylar arasında



-Daniel Radcliffe: Sinema dünyası, Daniel Radcliffe ile 2001 yılında ''Harry Potter ve Felsefe Taşı'' adlı filmle tanıştı. Seri, 2002'de ''Harry Potter ve Sırlar Odası'', 2004'te ''Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'', 2005'te ''Harry Potter ve Ateş Kadehi'' ile sürdü. J.K. Rowling'in kaleme aldığı rekortmen serinin ''Harry Potter and the Deathly Hallows'' adlı final kitabı için kamera karşısına geçen oyuncu, bu yıl 20 yaşını dolduracak. Sinema seyircisinin gözleri önünde büyüyen ve rol aldığı müzikaldeki sahnelerle artık yetişkin rollerine hazır olduğunu kanıtlayan Radcliffe, ''Örümcek Adam'' rolünün en iddialı adayları arasında başı çekiyor.



-Aaron Johnson: Gençlik filmleriyle tanınan oyuncunun ''Örümcek Adam'' rolünün güçlü adayları arasında tutunup tutunamayacağı merak ediliyor.



-Joseph Gordon-Levitt: ''Rock From the Sun'' İsimli filmle tanınan ve ''G.I. Joe: The Rise of Cobra'' filminden sonra pek ortada görünmeyen oyuncunun da 30'lu yaşlarda olması dezavantaj gibi görünüyor.



Yakışıklı vampir 'örümcek adam' olur mu?



-Robert Pattinson: ''Alacakaranlık-Twilight'' serisinin 23 yaşındaki yakışıklı vampiri Pattinson da ''Örümcek Adam'' adayları arasında yer alıyor. Seride ''Edward Cullen'' rolünü üstlendikten sonra yıldızı parlayan oyuncu, ''Harry Potter'' serisindeki ''Cedric Diggory'' karakteriyle tanınmıştı. Genç neslin idolü haline gelen ve ''People'' dergisi tarafından ''Yaşayan En Çekici Erkek'' seçilen oyuncunun ikinci bir iddialı rolü daha üstlenip üstlenmeyeceğini zaman gösterecek.



-Jake Gyllenhaal: İki eşcinsel kovboyun ilişkisini anlatan ''Brokeback Dağı-Brokeback Mountain'' filmiyle de tanınan Gyllenhaal, vizyona girmeye hazırlanan ''Brothers'' adlı yapımda da eski ''Örümcek Adam'' Tobey Maguire'ın kardeşini canlandırdı. Mike Newell ve Jerry Bruckheimer'ın adaptasyonu olan ''Prince of Persia'' filminde de rol alan Gyllenhaal'un, Maguire'ın rolden ayrılmasından sonra yeni ''Örümcek Adam'' olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak bu oyuncunun önündeki en büyük handikap da yine 30'lu yaşlarda bulunması olarak görünüyor.



-Josh Hutcherson: Çocuk yaşta beyazperdede görülen Hutcherson da rolün iddialı adayları arasında gösteriliyor.