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Kültür-Sanat

Yeni Örümcek Adam filminden ilk fotoğraf ortaya çıktı

Film Amerika'da 7 Temmuz 2017'de gösterime girecek

22 Haziran 2016 14:42

Yeni Örümcek Adam filminden ilk fotoğraf ortaya çıktı. Genç örümcek adam Tom Holland tarafından canlandırılırken, kötü adam rolünde Michael Keaton olacağı yönündeki kulis dedikoduları da netlik kazandı. Ayrıca Marvel'ın Demir Adam'ı Robert Downey Jr. da ikonik rolünde boy gösterecek. Beyazperde'de yer alan habere göre, gönüllerde 'Beterböcek' olarak taht kuran usta oyuncu filmde rol almayacak. Kadrosunda May hala olarak Marisa Tomei'yi bulunduran filmde Michelle rolünün sahibi de Zendaya olacak. Filmin kadrosunda Laura Harrier ve Tony Revolori da Peter Parker'ın arkadaşları olarak boy gösterecek. 

Yönetmenliğini Jon Watts'ın üstleneceği yapımın senaryosunu John Francis Daley ve Jonathan Goldstein kaleme alacak.

Film Amerika'da 7 Temmuz 2017'de gösterime girecek.

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