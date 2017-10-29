Yeni Orduspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)
STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Hakan Ülker (xxx), Tunay Ateş (xxx), Ömer Kibiroğlu (xxx)
YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (xx)- Onur Ramazan (xx), Mustafa (xx), Tuncay (xx) (Dk.62 İlyas xx), Fatih Deniz (xx) (Dk.85 Erhan x), Fatih Arat (xx), Kerim (xxx), Kemal (xx) (Dk.62 Deniz xx), Safa (xx), Turan (xx), Emre (xx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur (xx)- Ali (x) (Dk.62 Ömer xx), Emrah (x) (Dk.85 Emre x), Mutlu (xx), Haydar (xx), Melik (x) (Dk.77 Aykut Emre xx), Zafer (xx), Temel (xx), Tahir (xx), Fahrettin (xx), Mehmet Fuat (xx)
GOLLER: Dk.73 Kerim (Yeni Orduspor)
SARI KARTLAR: Tuncay, Onur Ramazan (Yeni Orduspor), Mutlu (Van Büyükşehir Belediyespor)
TFF 3’üncü Lig 2\'nci grupta mücadele eden Yeni Orduspor, sahasında karşılaştığı Van Büyükşehir Belediyespor\'u 1-0 yendi.
39\'unca dakikada gelişen Yeni Orduspor atağında Turan\'ın ara pasında topla buluşan Onur Ramazan kaleye sert vurdu, savunma topu kornere gönderdi.
71\'inci dakikada ikili mücadelede topa sahip olan Ömer kaleye vurdu, top az farkla kale direği yanından auta gitti.
73\'üncü dakikada ceza sahasına gelen kafa topunda buluşan Kerim\'in vuruşu ağlarla buluştu:1-0.
Karşılaşma Yeni Orduspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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