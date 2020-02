Yeni Orduspor-Elaziz Belediyespor: 1-1

Mustafa KIRLAK/ORDU (DHA)

STAT: Ordu 19 Eylül

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Ozan Bekar (xx), Agah Kaan Kuloğlu (xx)

YENİ ORDUSPOR: Murat Demir (xx), Ramazan Sal (xx), Furkan Işıkdemir (xx) (Dk.86 Muhammed Atay), Fatih Şerifoğlu (xx), Sebahatttin Usta (xxx), Fatih Özçelik (xx), Kerim Bölük (xx), Mustafa Kayabaşı (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Hasan Kaya (xx)(Dk.66 Aykut Öztürk), Kerem Hakan Vapuroğlu (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin Olgun (xxx), Muhammet Can Öztürk (xx)(Dk. 45 Furkan Yiğit), Samet Taş (xx), Nihat Apaydın (xx), Cenk Cengiz (xxx) (Dk.68 Serdar Karaduman), Ferhat Canlı (xx), Enver Abdullah Filiz (xx), Yunus Can Bozkır (xx), Halil İbrahim Yazğılı (xx) (Dk.83 Eren Can Özçelik), Hüseyin Ekici (xx), Burak Kavlak (xx)

GOLLER: Dk. 40 Sebahattin Usta (Yeni Orduspor), Dk. 56 Cenk Cengiz (Elaziz Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 40 Sebahattin Usta (Yeni Orduspor), Dk.77 Yunus Can Bozkır, Dk. 81 Burak Kavlak (Elaziz Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 12\'nci hafta mücadelesinde Yeni Orduspor, sahasında konuk ettiği Elaziz Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Orduspor, maçın 40\'ıncı dakikasında Sebahattin Usta\'nın golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Ordu ekibi, ikinci yarının başında yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandırmadı. Dakikalar 56\'yı gösterdiğinde konuk ekipte Cenk Cengiz skora dengeyi getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, iki ekip de 1 puana razı geldi. Bu sonuçla Yeni Orduspor puanını 19\'a yükseltirken, Elaziz Belediyespor da puanını 15 yaptı.

FOTOĞRAFLI