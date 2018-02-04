Yeni Orduspor - Diyarbekirspor: 1-1

Nedim KOVAN / ORDU,(DHA) -
STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Barış Çardaklı (xx), Armağan Çekinmez (xx)
YENİ ORDUSPOR: Osman (xx)- Burak (xx), Onur Ramazan (xxx), Mustafa (xx), Tuncay (xx) (Dk.46 İlyas x), Kerim (xx), Deniz (xx), Turan (xx) (Dk.90+2 Erkut), Emre (xx), Fatih Özçelik (x) (Dk.46 Fatih Arat xx), İbrahim (xx)
DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (xx), Emre (xx), Mustafa (xxx), Umut (xx), Mehmet (x) (Dk.70 Ercüment xx), Taner (x) (Dk.70 Yusuf x) (Dk.77 Muhammed x), Gökhan (xx), Fatih (xx), Vedat (xx), Osman (xx), Tugay (xx)
GOLLER: Dk.64 Onur Ramazan (Yeni Orduspor), Dk.34 Mustafa (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR: İlyas (Yeni Orduspor) Fatih, Taner, Tugay, Osman, Umut (Diyarbekirspor)
TFF 3’üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Yeni Orduspor, sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor\'la 1-1 berabere kaldı.
29\'uncu dakikada gelişen Yeni Orduspor atağında İbrahim\'in ara pasında Onur ceza sahası içinde kaleye sert vurdu, savunma gole izin vermedi.
34\'üncü dakikada Fatih\'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa\'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
64\'üncü dakikada Onur Ramazan, kornerden gelen topa ceza sahası içinde kafayla yükselerek topu filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)