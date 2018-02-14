Yeni Orduspor - 1461 Trabzon: 1-1

Nedim KOVAN / ORDU, (DHA) -
STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xxx), Ahmet Yaşılak (xxx), Erdinç Zengi (xxx)
YENİ ORDUSPOR: Osman (xx), Burak (xx), Onur Ramazan (xx), Mustafa (xxx) (Dk. 90+2 Safa), Tuncay (x) (Dk. 65 İlyas xx), Kerim (xx), Deniz (xx), Turan (xx), Emre (xx), Fatih Özçelik (x) (Dk. 53 Fatih Arat xx), İbrahim (xx)
1461 TRABZON: Ogün (xx), Yunus Emre (xx), Ali Han Tunçer (xx), Savaş (xx) (Dk. 87 Ali Han Aydın), Yağızcan (x) (Dk. 63 Murat Cem xx), Semih (xx), Erhan (xx), Melih (xx),. Rasimcan (xx), Aykut (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 71 Ahmet x)
GOLLER: Dk. 55 Mustafa (Yeni Orduspor) - Dk. 50 Gökhan (1461 Trabzon)
TFF 3’üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Yeni Orduspor, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı.
18\'inci dakikada gelişen 1461 Trabzon atağında Ali Han\'ın kaleye sert şutunda savunma gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.
38\'inci dakikada, ceza sahasında topla buluşan Onur Ramazan kaleye vurdu, top kale direği üzerinden az farkla auta çıktı.
50\'nci dakikada gelişen hızlı atakta Yağızcan\'ın ara pasında topla buluşan Gökhan topu ağlara gönderdi: 0-1.
55\'inci dakikada ceza sahası içinde devam eden ikili mücadelede karambolden faydalanan Mustafa kaleye sert vurdu, topu ağlara gönderdi: 1-1
Maç 1-1 berabere sona erdi.
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