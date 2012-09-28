Yeni öğretmen ataması olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bundan sonra öğretmenleri ağustos ayında atayacaklarını belirterek, "Dolayısıyla artık yeni bir öğretmen ataması olmayacak" dedi.

Bakan Dinçer, Balıkesir Valisi Ahmet Turhan'ı ziyaret etti.

Dinçer, burada yaptığı konuşmada, Balıkesir Üniversitesi'nin akademik yılı açılışı için kente geldiğini belirterek, bu vesileyle de Balıkesir'in eğitim ile ilgili yapısını değerlendirmek üzere kaymakamlar, belediye başkanları, il ve ilçe milli eğitimi müdürleri ile toplantı yapacağını söyledi.



'Kapıcı çocuklarının ayrı sınıflarda okutulması' iddiası



Bir gazetecinin, "Kapıcı çocuklarının ayrı sınıflarda okutulduğuna yönelik" iddiayı hatırlatması üzerine Dinçer, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te bu şekilde bir haber var. Ama ben bu haberin doğruluğundan hiç emin değilim. Şu ana kadarki tecrübelerim şunu gösterdi. Durumu incelemeden ve net olarak yapılan şeyi görmeden, bunun hakkında fikir yürütmek istemem. Ama başlangıçtan itibaren benim kanaatim bunun doğru olmayacağı şeklinde. Bu ülkenin temel değerlerine sahip hiçbir okul yöneticisi, hiçbir veli, hiçbir sosyal toplumun dokusunu temsil eden kişi, böyle bir uygulamayı yapmaz. Bu haberler akla ziyan haberler. Umarım böyle bir şey yoktur. Bizim tahminlerimiz de bu doğrultuda. Varsa da bir tedbir alır, gereğini yaparız. Bunun hesabını sorarız insanlardan.

Son zamanlarda, dikkat ederseniz yeni eğitim sistemine geçtiğimiz bu günlerde genellikle gerçeğe dayanmayan, çoğunlukla birtakım kanaat ve duyumlara dayalı haberle yapılıyor. Bunların hepsine biz 'doğru değildir' demekten yorulduk. Bu tür sıkıntıların kimseye faydası olmayacaktır. Bunu da belirtmek isterim."



Balıkesir'de eğitimin başladığı okullar



Ömer Dinçer, "Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki 9 ilköğretim okulunda eğitimin henüz başlamadığına" ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine konuyu vali ile görüştüğünü ve en kısa sürede çözeceklerini bildirdi.

"Öğretmenlerimiz yeni atandı, biz öğretmenlerimizi atayalı daha bir hafta oldu. Bu ülkede 40 bin öğretmen atandı. Dolayısıyla bunun erkeni, sonrası yok" diyen Dinçer, "Bundan sonra biz öğretmenlerimizi ağustos ayında atayacağız. Dolayısıyla artık yeni bir öğretmen ataması olmayacak. Ama hiçbir okulumuzda, hiçbir dersimizin de boş geçmesine göz yummayız. İl düzeyinde bunu mevcut öğretmenlerle çözemezsek, kesinlikle oraya başka yöntemlerle öğretmen temin ederiz" şeklinde konuştu.



Seçmeli dersler



Bakan Dinçer, "Seçmeli derslerle ilgili bazı okullarda sıkıntı yaşandığına yönelik" soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Şayet belirli derslerimize öğrencilerimizi yönlendirmiş olsaydık, neredeyse ilan ettiğimiz bütün seçmeli dersleri tercih etmiş öğrenciler bulabilir miydik? Hangi derslerin seçildiğine dair temel bilgileri, ben kamuoyu ile paylaştım. Çocuklarımız ağırlıklı olarak matematik uygulamaları dersini, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim, drama, spor, güzel sanatlar ve zeka oyunları derslerini seçtiler. Eğer öğrencileri belirli yönlere sevk etmiş olsaydık, bu tip dağılım söz konusu olabilir miydi?"

Dinçer, "Suriye ve İran'dan gelen mülteci çocuklarının bazıları Balıkesir'de okula başladı. Bu çocuklar Türkçe bilmedikleri için öğretmenleri ve arkadaşları ile iletişim sorunu yaşıyor. Bu konuda bir çalışma yapılacak mı" sorusu üzerine, Balıkesir'de bu şekilde öğrenci olduğunu yeni öğrendiğini ifade etti.

Bakan Dinçer, "Normalde biz Suriye'den gelen ailelerin çocuklarını eğitime aldık. Genellikle kampların olduğu yerlerde onlar için uygun sınıflar hazırlandı ve daha çok o bölgede yetişmiş Arapça bilen öğretmenlerimizi görevlendirmiştik. Burada olduğuna dair bir bilgim yoktu. Ama buna göre de tedbirini alırız, bakarız. Suriyeli çocukların henüz Türkçe bilmediklerini var sayarsak başka bir tedbir gerektirir" diye konuştu.