Kapıcı çocukları için ayrı sınıf mı açıldı?

Gaziantep Nilgün- İsmet Akınalan İlkokul Ortaokulu'nda kapıcı çocukları için ayrı sınıf açıldığı iddia edildi. İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü iddiayı yalanladı.

Gaziantephaberler.com'un haberine göre, Nilgün- İsmet Akınalan okulunda kapıcı çocukları bir sınıfa, varlıklı çocuklar ve öğretmen çocukları da ayrı bir sınıfa toplatıldı. Varlıklı, okula bağış yapan çocukların ve öğretmen çocuklarının bulunduğu bu sınıfa en iyi öğretmenler verildi.

Okul idaresinin bu uygulamasının duyulmasından sonra, birçok veli "çocuklarımız bu sınıfta başarısız mı olur" endişesine kapılarak, çocuklarını "kapıcı çocukları" sınıfından aldılar. Sonuçta geriye 9 çocuk kaldı ve alınan bilgiye göre okul idaresi o sınıfı nakille gelen öğrencilerle doldurmayı planlıyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan veliler, öncelikle kapıcı çocuklarının bir sınıfta toplanmasına tepki gösterdi. Okul idaresinin insan haklarına ve eğitimde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalarından şikayetçi olan veliler, “Bir sınıfta varlıklı ve okula çok bağış yapanlarla, öğretmen çocukları toplandı. Bu sınıfa en iyi öğretmenler giriyor ve bu öğretmenler başka sınıflarda derse girmiyor. Burada çocuğun başarısı değil, babası paralı olanlar kıstas alınıyor. Bir eğitim kurumunda bu kıstaslara göre eğitim yapılırsa, biz çocuklarımıza hangi doğruyu öğreteceğiz” diye konuştular.



Okulun adı da değişti



Gaziantep'teki Gaziyurt İlköğretim Okulu’nun adı, Milli Eğitim’e bir milyon bağışta bulunurken, “Adımı şehrin en merkezindeki bir okula vereceksiniz, gelen geçen görecek” diye şart koşan bağışçının adı ile değiştirildi. Okulun yeni ismi, Nilgün-İsmet Akınalan olarak değiştirildi.



Her öğrenciden 300 lira isteniyor



İlköğretim birinci sınıf öğretmeni, sınıfa projeksiyon makinesi alınacak diye direterek, her öğrenciden 300 lira istediğini dile getiren bir grup veli, “Milli Eğitim Bakanı, öğrenci velisinden para talep edilmeyecek sözlerini hatırlatarak okulda geçen yıl okul aile birliğine toplanan bağış miktarı incelendiğinde, gerçeğin ne olduğu, velilerin nasıl soyulduğu görülecektir" dedi.



Milli Eğitim'den yalanlama



Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Ekrem Serin, yapılan araştırma sonucunda iddiaların hiç birinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Serin, yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: "2011-2012 eğitim-öğretim yılında Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda yapılan incelemede bu okulumuzda kayıt döneminde bağış alınmadığı ve kayıtların sorunsuz bir şekilde yapıldığı da görülmüştür. Okulumuzun bulunduğu Sarıgüllük Mahallesi'nde 1. sınıfa kayıt olacak e-okul ekranına yansıyan 180 öğrenci 1. sınıflar için ayrılan 8 şubeye yapılan kura sonucu öğretmeni ile birlikte dağıtılmıştır. Sınıf listeleri incelendiğinde her meslek grubundan öğrenci velisinin tüm sınıflarda dengeli bir şekilde bulunduğu görülmektedir. Kapıcı çocuklarının özellikle bir sınıfta toplandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Her şubede velisi kapıcılık yapan sadece bir öğrencinin olduğu tespit edilmiştir. 1/E sınıfı listesi incelendiğinde sadece bir öğrencimizin babasının apartman görevlisi olduğu, diğer öğrencilerinin velilerinin farklı meslek gruplarından olduğu görülmektedir. Yapılan ön incelemenin netlik kazanması açısından konuyla ilgili Müdürlüğümüzce İl Eğitim Denetmenleri görevlendirilerek inceleme başlatılmıştır."



Müdür: Herkesi kendi nefsimiz gibi görürüz



Okul Müdürü Halil Gündüz de iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Öğrencileri sınıflara dağıtırken öğretmenlerin huzurunda kurayla sınıflarını belirledik. Okulumuzda 180 kayıtlı 1'inci sınıf öğrencisi var. 8 tane apartman görevlisi çocuğu var. Her biri bir sınıfa dengeli bir şekilde dağıtımı yapıldı. Adam ayırma, kapıcı ayırma kesinlikle böyle bir şey yok. Herkesi kendi nefsimiz gibi görürüz. Vatandaşlarımız hepsi bizim için aynıdır" diye konuştu