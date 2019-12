Yeni öğrencinin yıllık masrafı 2 bin 695 YTL

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, okula yeni başlayacak çocuğu olan her velinin, yıl boyunca ortalama 2 bin 695 YTL harcama yapmak zorunda kalacağını bildirdi. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, "velilerin her yıl yapmak zorunda

olduğu eğitim harcamalarının, eğitim hakkının uzun süredir bir hak olmaktan çıkıp, parası olanın yararlanabildiği bir fırsat haline dönüştürüldüğünün göstergesi olduğunu" öne sürdü.



Velilerin, bu yıl da çocuklarının daha iyi eğitim alması için ekonomik fedakarlık yapacaklarını kaydeden Kılıç, "Okula yeni başlayacak çocuğu olan her veli, yıl boyunca ortalama 2 bin 695 YTL harcama yapmak zorunda kalacaktır. Bu rakam, gelir dilimlerine ve ailelerin sosyoekonomik özelliklerine göre çoğunluğu artma yönünde olmak üzere farklılıklar gösterebilir" görüşünü belirtti.



Kılıç, bu rakamlara özel öğretmen, kurs ve dershane harcamalarının dahil edilmesi durumunda eğitim harcamalarının büyüklüğünün belirtilenlerden daha da fazla olduğunun görüleceğini ifade etti.



2002-2003 eğitim öğretim yılında bir öğrenci velisinin yaptığı eğitim harcamasının 720 YTL olduğunu belirten Kılıç, "Aradan geçen 6 yıllık AKP iktidarı döneminde bu rakam 2 bin 695 YTL'ye yükselmiş, başka bir ifadeyle velilerin cebinden yapılan eğitim harcamaları 3 kattan fazla artmıştır" dedi. Eğitim Sen'in 2008-2009 eğitim öğretim yılında bir ilköğretim öğrencisi

için belirlediği eğitim harcamaları şöyle:



Kayıt parası 400 YTL

Katkı Parası (1 yıllık) 50 YTL

Silgi, tahta kalem, vb (yıllık) 25 YTL

Spor parası (1 yıllık) 30 YTL

Karne, takdir 15 YTL

Diploma 15 YTL

Kaynak kitap, kitaplık, hikaye 100 YTL

Etüt ya da kurs (1 yıllık) 400 YTL

Fotoğraf Çekimi 20 YTL

Fotokopi Ücreti 70 YTL

Servis Ücreti (yıllık) 720 YTL

Perde, masa örtüsü 20 YTL

Müze, gezi, tiyatro 30 YTL

Temizlik Parası 20 YTL

Bayrak, flama vs 15 YTL

Paso 20 YTL

Giyecek 160 YTL

Folklor, bayrak kostümleri 120 YTL

Kırtasiye malzemesi 160 YTL

Kantin, kooperatif giderleri 275 YTL

Teknik bakım giderleri 30 YTL



Toplam 2.695 YTL