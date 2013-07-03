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Yeni nesli vampir Pattinson Elvis'in torunuyla birlikte

Pattinson, Mayıs ayında sona eren ilişkisinin ardından Riley Keough'la yeni bir aşka yelken açtı

03 Temmuz 2013 14:03

Twilight filmiyle şöhrete kavuşan Robert Pattinson’ın rock müziğinin kralı Elvis Presley'nin torunuyla birlikte olduğu öne sürüldü.
 
Twilight filmindeki rol arkadaşı Kristen Stewart'la yaşadığı çalkantılı aşkla sık sık gündeme gelen Pattinson, Mayıs ayında sona eren ilişkisinin ardından Riley Keough'la yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü aktöre yakın bir kaynak haberi, "Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar, Riley'nin Elvis Presley'nin torunu olması Robert'i etkiliyor" sözleriyle doğruladı.

İkilinin aktörün eski sevgilisi Kristen Stewart tarafından tanıştırıldığını belirten yakın kaynaklar, Dior markasının reklam çekimleri sayesinde daha da yakınlaştıklarını ifade etti. 2010’da ‘The Runaways’ filminde beraber rol alan Stewart ve Keough'un yakın arkadaş oldukları, Stewart'ın 4 ay önce Pattinson'un da bulunduğu doğum gününe, Keough'un da gittiği biliniyor.

Daily Mail’in haberine göre, yeni aşkın ortaya çıkmasıyla çok öfkelendiği iddia edilen Stewart, arkadaşlarına kendisini ihanete uğramış gibi hissetiğini söyledi.

Stewart, Pattinson'u geçen yaz yönetmen Rupert Sanders'la aldatmıştı.

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