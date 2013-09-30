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Ekonomi

Yeni nesil yazarkasalara geçiş için son gün

TÜBİTAK tarafından yürütülen teknik incelemeler neticesinde bugün itibarıyla, Maliye Bakanlığı'nca onaylanmış 3 adet EFT-POS özellikli yazarkasa cihaz modeli bulunuyor

30 Eylül 2013 18:32

EFT-POS özellikli yeni nesil yazarkasa kullanımı mecburiyeti yarın başlıyor. Bu mecburiyete tabi olan mükellefler cihazlarını, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine kayıt ettirebilecek.
 
EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz modeli için başvuruda bulunup ön inceleme aşamasını geçmiş olan ve teknik incelemesi devam eden 3 firma daha onay almayı bekliyor.
 
Uygulanmaya geçen yılın son aylarında başlanılması düşünülen yeni nesil yazarkasa kullanımı mecburiyetinin tarihi, piyasadan gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2013 olarak belirlenmiş, ardından da 1 Ekim 2013 tarihine uzatılmıştı.
 
 

Esnaf, erteleme istiyor

 
 
Öte yandan, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan esnaf, uygulamanın ertelenmesini istiyor.
 
Bu konuda açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih olan 1 Ekim'in çok erken olduğunu belirtmişti.
 
Palandöken, uygulamanın en az 6 ay daha ertelenmesi gerektiğini vurgulayarak, "En önemlisi eldeki eski yazar kasalar uygun fiyatla firmalar tarafından alınarak değerlendirilmeli. Piyasada yeterince fiyat rekabeti yok. Hala fiyatlar yüksek. Uygulama vergi ayı olan Mart'ın sonuna bırakılmalı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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