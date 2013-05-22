Yeni nesil Xbox sonunda tanıtıldı

Microsoft, uzun zamandır büyük bir merakla beklenen yeni nesil Xbox'ı Washington, Redmond'daki merkezinde tanıttı. Xbox One adını taşıyan yeni konsol, sahip olduğu teknoloji ve oyun kalitesiyle ilk değerlendirmede tam not aldı. Xbox One'ın, 2013 sonunda satışa sunulacağı açıklandı.



ntvmsnbc'den Müfit Yılmaz Gökmen'in haberine göre, siyah ve gümüş tonlarda beliren yeni oyun sistemi, oturma odalarını oyun stüdyosuna çevirmeyi amaçlayan üstün teknolojisi ve sunduğu oyunların gelişen grafikleriyle oyunseverlere yepyeni bir tecrübe kazandırmayı vaat ediyor.



'Kalp atışınızı dinleyecek'



Xbox One'ın tanıtımı TSİ 20.00'de başlarken, sahneye çıkan ilk isim, Xbox biriminin başında yer alan Mark Whitten oldu.

Whitten, Xbox One'ın Blu-ray Disc drive'ına sahip olduğuna dikkat çekerken, 'yeni Kinect'in en ufak vücut hareketlerini bile tespit edeceğini, bileğin çok az oynamasını bile kaçırmayacağını'ifade etti.

Whitten Kinect'in hareket algılama yeteneğini, 'Kalp atışlarınızı bile okuyacak' şeklinde yorumladı.



15 yeni oyun



Whitten'in ardından sahneye çıkan Electronic Arts stüdyolarının başkanı Andrew Wilson, Xbox One için yeni video oyunları tasarladıklarını belirtti.

Wilson, yeni oyunlardan bazılarını MAdden, FIFA, BA Live ve UFC olarak belirtti. Wilson, "Tüm oyunlar devrimsel olacak ve oyun oynama şeklinizi değiştirecek" dedi.

Wilson, EA'in yeni nesil oyun motoru EA Sports Ignite'ın 'gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki çizgiyi bulanıklaştıracağını' ifade etti.

Yeni konsol için 15 oyun tasarlandığını ve daha fazlasının geleceğini belirten Wilson, daha sonra kısa bir video ile yeni konsolda nasıl oyun oynanacağını anlattı.



Halo macerası devam ediyor



Wilson'ın ardından sahneye adım atan Xbox eğlence biriminin başındaki isim Nancy Tellem, Xbox one'ın televizyon ile olan uyumuna değindi.

Xbox One ile sesli komutlarla TV, internet Explorer, müzik ve oyunlar arasında geçiş yapılabileceğini belirten Tellem, Xbox One'ın 'televizyonları oyunseverlerin zevki ve ihtiyaçlarına göre yeniden ayarlayacağını' söyledi.

Tellem'ın ardından söz alan 343 Industries stüdyolarının başkanı Bonnie Ross, Xbox ile devam eden Halo serisine değindi.

Ross, gösterilen kısa videoda ünlü yönetmen Steven Spielberg'ün sözlerine yer verdi. 1974 yılında bilinen en basit atari oyunu olarak kabul edilen 'Pong'u oynamaya başladığını belirten Spielberg, bugün gelinen noktada 'Halo'nun oyun ve televizyon dünyası için ilham kaynağı olduğunu' belirtti.

Halo'yu dizi olarak TV'ye taşımayı düşündüklerini belirten Spielberg, "Benim için, Halo evreni televizyon ve teknolojinin kesişimini yaratmak için inanılmaz bir fırsat' ifadesini kullandı.



2013 sonunda geliyor



Microsoft'un Xbox ve PC oyun biriminde yer alan Don Mattrick, Amerikan futbolu hayranları için ayrı bir video sunum yaptı.

Mattrick, Xbox One kullanıcılarının kendi fantezi takımlarını oluşturarak televizyonlarının ekranına aktarabileceklerini, 'dev ekranda çok farklı bir NFL (Amerikan Futbol Ligi) tecrübesi yaşayacaklarını' söyledi.

MAttrick, 'Xbox One'ın her gün kullanılacak bir sistem olacağını' söyledi ve konsolun 2013 sonunda piyasaya sunulacağını açıkladı.



Grafik kalitesi gerçeği aratmıyor



MAttrick, Xbox One'ın sunumunu COD sersinin son oyunu 'Ghost' ile tamamladı.

Mattrick, Xbox One sahiplerinin herkesten önce Call of Duty: Ghost'u indirebileceğini belirtti ve sözü oyunun geliştiricisi Activision'dan Eric Hirsberg'e bıraktı.

Hirsberg, videolu sunumunda COD 3 ile Ghost arasındaki büyük grafik farklılıklarını gözler önüne serdi.

ABD ordusunun dağıldığı ve güçlü düşmanlara karşı mücadele verdiği oyunda, 'Ghost' adlı özel timin direnişi temsil ettiğini anlatan Hirsberg, oyundaki karakterlerden köpeklere ve farklı mekanlara kadar çizimlerdeki büyük gelişimi gösterdi.

Ghost, özel eğitimli köpeklerin burunlarındaki çiziklerden kulaklarındaki dövmeye ve askerlerin parmaklarındaki kızarıklara kadar her türlü gerçekliğe ait detayı içerecek.

Oyunun sunulacağı tarih belirtilmese de, Xbox One ile dev ekran satışlarının da patlama yapacağını şimdiden söyleyebiliriz.



Teknik özellikler



AMD'nin Jaguar tabanlı APU tasarımına sahip 8 çekirdekli işlemci kullanan Xbox One, 8 GB DDR3 sistem belleğine sahip.

500 GB HHD hard disk'e sahip olan Xbox One, Blu-Ray drive'ın yanı sıra Kinect teknolojisi entegre edilmiş bir şekilde sunuldu. Böylece, konsol ses komutları ve vücut hareketleriyle yönlendirilebilecek. Blu-Ray, combo olarak oynatılabilme imkanı sunuyor.

HDMI 1.4, ve USB 3.0 bağlantısı ile Gigabit Ethernet ve Wi-Fi (802.11n) bağlantı özellikleri bulunan Xbox One, kolay oyun oynama imkanının yanı sıra güçlü internet erişimi sunuyor.