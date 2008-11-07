Volvo, cam üreticisi Orrefors firması ile beraber yaratıcı bir konsept üzerinde çalışıyor. Volvo gibi İsveçli bir firma olan Orrefors yapımı kristal kaplama cam konsol havada asılı şekilde duracak. Konsept aracın tasarımı, gelecek nesil yeni Volvo S60 hakkında da ipuçları sunacak.



Araç ilk olarak 2009 Detroit Uluslararası Otomobil Fuarında otomobil severlerle buluşacak. Firma tarafından araç hakkında yapılan açıklama ise şöyle;Yeni nesil Volvo S60′ın ön izlenimlerini sunacak olan konsept otomobilde yer alan zarif, tamamen şeffaf kristal orta konsol, gösterge panelinden arka koltuğun sırtlığına kadar nazik, hafif bir dalga oluşturuyor.“Neredeyse gösterge panelinden akan ve otomobilin merkezinden geçen bir şelaleye benziyor,” diyor Volvo Cars Tasarım Direktörü Steve Mattin.Kristal panel, orta konsolun akıllı işlevselliğinin üzerinden akıyormuş gibi görünüyor. Yumuşak lastik altlıklar üzerinde duran panel, görünmez ışık kaynakları sayesinde, sürücünün ruh haline uyan farklı renklere bürünüyor.“İskandinav tasarımının sınırlarına varmak istiyorsanız, İsveç’in cam işçiliğinden sınırsız esinlenmek mümkündür. Geniş camlar, modern İsveç mimarisinin de önemli bir unsurudur ve aydınlık, şeffaf mekanlar yaratır.” diyen Steve Mattin sözlerini şöyle sürdürüyor: “Konsept otomobillerde yaratıcılığı ve hayal gücünü serbest bırakmak mümkündür. Bir simge haline gelmiş incecik orta konsolumuz da, bunun için harika bir tuval oldu. Konsolu tekrar yorumladık ve ona yeni, duru bir form verdik. Ardından iş, hayal gücümüzü gerçeğe çevirmek için Orrefors’un muhteşem becerisine geldi ”.Orrefors ile işbirliği sonucunda tüm ayrıntıların elle işlendiği muhteşem bir otomobil yarattıklarını söyleyen Mattin işbirliği sürecini “Orrefors’un uzmanları bu zorlu görevi mutlulukla kabul ettiler ve şirketin 110 yıllık tarihindeki en olağandışı ve en yoğun işçilik gerektiren yaratılarından birine imza attılar. Konsolu üretmek, Orrefors’un deneyimli uzmanları için bile sıradışı bir sınav oldu” sözleri ile anlattı.Orrefors Tasarım Müdürü Gunilla Arvidsson ise işbirliği sürecini şu sözleri ile anlattı: “Dalgalı, hafif bükülen şekil ve hiç hata payı bırakmayan boyut zorunlulukları, önümüzdeki en büyük güçlükler oldu. Kristal, insanlar tarafından biçim verilen canlı bir malzemedir. Bir milimetrenin onda biri kadar hata paylarıyla çalışmaya alışık değiliz. Üstelik çok da büyük bir cam parçası oluşturmak zorundaydık.Orta konsolun malzemesi başından sonuna kadar sınırsız sanatsal özgürlük koksa da, bununla bağlantılı işlevler, tüm ayrıntılarına büyük özen gösterilerek hazırlandı.* Konsol, sürücü koltuğunun yanına denk gelen bölümde gösterge panelinin üzerinden geçiyor ve konsolun üst bölümü, tam sürücünün göz hizasında bir navigasyon ekranı haline geliyor.* Alt bölümde, cam panel kesilerek açılmış ve matlaştırılmış dört delikten, konsolun simgesi haline gelmiş dört yuvarlak kontrol düğmesi çıkıyor. Ortada, çıkarılabilir bir uzaktan kumanda yer alıyor.* Vites kolunun şekli de bu tasarımla yenilenmiş oldu. Kol yatık konumda dururken şanzıman otomatik çalışıyor. Sürücü vitesleri kendisi değiştirmek isterse, kol yukarı kaldırılarak düz vites konumuna geçiyor. Vites kolunun yanında marş düğmesi ve el freni de yer alıyor.* Orta konsol, arka koltuğun sırtına kadar uzanıyor. Bağımsız koltukların arasından geçen konsolun altında gerektiğinde yumuşak bir hareketle açılan iki bardak tutacağı bulunuyor.Ergonomi ve güvenliğe büyük önem verdiklerini belirten Steve Mattin gösterge panelinin navigasyon ekranıyla aynı yükseklikte olması sayesinde, iki bilgi merkezi arasında geçiş için yatay ve kısa bir göz hareketinin yeterli olduğunu ifade ediyor.Volvo Cars tasarım merkezi için, Güney İsveç ormanlarının derinliklerindeki cam atölyesini keşfetmek, kışkırtıcı bir macera oldu. “Orrefors ürünlerinin sade hatları, yıllardır bize esin kaynağı oluyor. Bu, kristalin bir konsept otomobilde kullanılması için de çok uygun bir zamandı,” diyor Steve MattinOrrefors için de otomotiv dünyasına tedarikçi olarak girmek yeni bir yaratıcı esin kaynağı oldu. Gunilla Arvidsson şöyle söylüyor: “Volvo’nun ince orta konsolu, hem sanatsal, hem de işlevsel formu olan bir sanayi ürünü. İnsanı derhal diğer uygulama alanlarını düşünmeye yönlendiriyor. Zarif bir avize veya bir tür masa süsü yapılamaz mı? Deneyip göreceğiz.”