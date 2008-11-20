Yeni nesil sigorta müfettişi

İngiltere'de bir sigorta firması özel cihazlarla donatılmış müfettişler yetiştirmek için yeni bir kampanya başlattı.



İngiltere'de bir sigorta firması, küresel mali krizle birlikte artan sigorta sahteciliklerinin önüne geçmek amacıyla özel cihazlarla donatılmış müfettişler yetiştirmek için yeni bir kampanya başlattı.



CIA Excel adlı güvenlik ve izleme şirketi tarafından işe alınacak 2 yeni sigorta müfettişi, işe başlamadan önce özel bir eğitim kampına sokulacak.



Başta Amerikan ordusu olmak üzere batılı ülkelerin ordularında bulunan özel kuvvetlerin kullandığı kamuflaj ve izleme malzemeleriyle donatılacak olan müfettişler, şüphe çeken sigorta davalarında, sigorta sahiplerini izleyecek.

