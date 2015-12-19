Yeni nesil prezervatifler zevki artıracak, HIV'ye karşı daha fazla koruyacak

Texas A&M Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi, üretime geçmeyi planladıkları yeni nesil prezervatiflerin HIV virüsünün bulaşma ihtimaline karşı daha güvenli olduğunu ve birleşme sırasında cinsel zevki artırdığını duyurdu. Önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan prezervatiflerin fiyatının da 1 Euro'dan az olması hedefleniyor.

Hurriyet.com.tr'deki habere göre, Texas A&M Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren bilim insanları yeni nesil kondomların, hidrojel tabanlı bir yapıyla kaplandığını, kondomun kopması ya da yırtılması halinde HIV virüsünün vücuda temasının bu sayede engellendiğini öne sürüyor. Kondomun ayrıca cinsel zevki artırıcı antioksidanlar barındırdığı belirtiliyor.

BBC'ye konuşan 'yeni nesil kondomlar'ın araştırma lideri Mahua Choudhery, insanların zevki azalttığı için kondom kullanmaktan kaçındığını, bu kondom sayesinde içindeki antioksidanların sinir uçlarına temasıyla hissiyatı dolayısyla zevki artıracağını açıklıyor.

Henüz prototip aşamasında olduğu belirtilen ürünün tahmini satış fiyatının 1 Euro'dan az olacağı söylenirken, önümüzdeki yıl satışa sunulması hedefleniyor.