Yeni nesil iPhone hatalı mı?

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Apple’ın ürettiği yeni nesil iPhone “Herkes için mükemmel” sloganıyla piyasaya sürüldükten yalnızca bir gün sonra tartışma yarattı. Telefonunu teslim alan yüzlerce kişi cihazı sol elleriyla tuttuklarında sinyalin bir anda yok olduğunu fark etti. Bunun üzerine teknoloji sitelerinde ve forumlarda tartışmalar başladı, YouTube’a telefonun defosunu gösteren videolar konuldu. Sonunda Apple’ın patronu Steve Jobbs şikâyetlere bizzat yanıt verdi. “Her cihazın bir hassasiyeti vardır” diyen Jobs, çözüm önerisi olarak da “Telefonu öyle tutmayın” dedi. Apple’dan yapılan resmi açıklamada de telefonun anteninin sol alt köşede olduğunu, bu nedenle sorun yaşandığını söyledi. Apple, iPhone4’ü özel kılıflarını kullanmanın sorunun çözümüne yardımcı olabileceğini söyledi. Şirketin açıklaması teknoloji yazarları tarafından “küstahlık” olarak yorumlandı.