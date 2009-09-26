Yeni nesil internet

Mozilla, Firefox'u üçüncü boyuta geçirmeye kararlı: Peki ama 3 boyutlu Firefox nasıl gerçek olacak?

Firefox için bazı diğer önemli atılımların da arkasındaki adam Vladimir Vukicevic, şimdi de gözünü üçüncü boyutu tarayıcıya taşımaya dikti. Aslında son birkaç yıldır WebGL üzerine çalışmakta olan Firefox ekibi, aralarında Canvas 3D gibi bazı özel projelerinde yer aldığı uygulamalarda WebGL'den faydalandı. Ama şimdiki hedef üçüncü boyutu tarayıcıda standart hale getirebilmek.

Son bir yıldır bu konuda Khronos Group ile çok yakın çalışmalar yürüten Firefox ekibi, bu kısa sürede üç boyut konusunda elde edilen aşamadan son derece memnun. Firefox ekibinin üçüncü boyut konusuna uzun zamandır ilgisi olduğunu zaten biliyoruz ama son zamanlarda hızlanan çalışmaların nedeni Google'ın WebGL benzeri O3D adlı eklentisi gibi görünüyor. Bakalım Mozilla ve Google arasında üçüncü boyuta ulaşma yarışında mutlu sona önce kim ulaşacak...