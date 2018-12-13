Yeni nesil e-gazete: Milliyet Express

İSTANBUL,(DHA) - 1950’den günümüze \'Basında Güven\' mottosuyla Türkiye’nin en güçlü gazetelerinden biri olan Milliyet, şimdi de yeni akşam baskısı Express ile okurlarının karşısına çıkıyor.

\'Dergilik\' üzerinden her akşam saat 17:00’de okuyucularla buluşacak olan yeni e-gazete Milliyet Express\'in, günümüz diğer basılı ve e-gazetelerden farklı olarak gençlerin severek takip ettiği uygulamalar, sosyal medya platformları, güncel haberler ve trend içeriklere sahip olduğu belirtildi. Milliyet Express ile, yarının haberleri, özel Spotify listeleri, sosyal medyanın renkli ve son dakika gelişmeleri de artık cebe geliyor.

Bu yeni e-gazete okul ve iş çıkışı metro, metrobüs, servis, vapur gibi toplu taşıma kullanan 18-35yaş arasındaki okuyucuları hedef alıyor. İş çıkış saatlerinde toplu taşımaya yakın Dergilik üyelerine, yeni sayının çıktığı push bildirimlerle haber verilecek.