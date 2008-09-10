Yeni Nano daha çevreci

iPhone'dan rekor satış

iPhone 26 Eylül'de satışa çıkıyor

Apple şirketi, tüm dünyada 160 milyondan fazla sattığı iPod müzikçaların en ince ve çevreci modelini piyasaya çıkardı.Apple'ın Başkanı Steve Jobs, San Francisco'da yaptığı tanıtımda, iPod'un en ince ölçülere sahip dördüncü kuşak Nano Chromatic modelinin yeni "shuffle" (şarkı karıştırma) ve "library" (şarkı listesi) özellikleri bulunduğunu belirterek, arseniksiz cam ile cıva ve PVC kullanılmayan gövdesiyle yeni Nano'nun çok "çevreci" olduğunu, ayrıca "büyük ölçüde geri dönüşümünün" sağlanabildiğini söyledi.8 GB modelinin Avrupa'da satış fiyatının 190 dolar civarında olması beklenen yeni Nano'nun, bir düğmeyle şarkı listesinden otomatik yeni şarkı listesi oluşturma ve ayrıca şarkıları karıştırarak çalma için "sallama" özelliği bulunuyor. Bu sayede bir bilek hareketiyle şarkı listesinde bir ileri ve bir geri gidilebiliyor. Jobs tanıtımda ayrıca iPhone'un en yakın kuzeni iPod Touch'ın yeni modelini de gösterdi.