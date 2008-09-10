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Bilim / Teknoloji

Yeni Nano daha çevreci

Apple'ın popüler MP3 çaları iPod'un en çevreci modeli olarak lanse edilen yeni Nano Chromatic tanıtıldı.

10 Eylül 2008 03:00

Apple şirketi, tüm dünyada 160 milyondan fazla sattığı iPod müzikçaların en ince ve çevreci modelini piyasaya çıkardı.

Apple'ın Başkanı Steve Jobs, San Francisco'da yaptığı tanıtımda, iPod'un en ince ölçülere sahip dördüncü kuşak Nano Chromatic modelinin yeni "shuffle" (şarkı karıştırma) ve "library" (şarkı listesi) özellikleri bulunduğunu belirterek, arseniksiz cam ile cıva ve PVC kullanılmayan gövdesiyle yeni Nano'nun çok "çevreci" olduğunu, ayrıca "büyük ölçüde geri dönüşümünün" sağlanabildiğini söyledi.

8 GB modelinin Avrupa'da satış fiyatının 190 dolar civarında olması beklenen yeni Nano'nun, bir düğmeyle şarkı listesinden otomatik yeni şarkı listesi oluşturma ve ayrıca şarkıları karıştırarak çalma için "sallama" özelliği bulunuyor. Bu sayede bir bilek hareketiyle şarkı listesinde bir ileri ve bir geri gidilebiliyor.  Jobs tanıtımda ayrıca iPhone'un en yakın kuzeni iPod Touch'ın yeni modelini de gösterdi.

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