-YENİ MYK'DA 3 KADIN BULUNUYOR ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, CHP'de 15. Olağanüstü Kurultay sonrası oluşan Parti Meclisi'ne (PM) göre belirlenen yeni MYK'da 10 yeni isim yer aldı. Yeni MYK'da 3 kadın bulunuyor. Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını belirledi. CHP'nin 14 kişilik eski MYK'sından 7 isim yeni listede bulunmazken, 10 yeni yer aldığı MYK'da, 3 yeni alana da genel başkan yardımcısı atandı. Erdoğan Toprak, Volkan Canalioğlu, Osman Korutürk, Gülsün Bilgehan, Engin Altay, Faik Öztrak, Sena Kaleli, Emrehan Halıcı, Sezgin Tanrıkulu ve Bihlun Tamaylıgil MYK'daki yeni isimler oldu. Eski MYK'da da bulunan Gürsel Tekin, Hurşit Güneş, Süheyl Batum, İzzet Çetin, Umut Oran, Alaattin Yüksel ve Sencer Ayata da yeni MYK'da görev aldı. Önceki MYK'de Genel Sekreterlik görevini yürüten Süheyl Batum, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nda görevlendirilirken, önceki MYK'da Ekonomik ve Mali Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapan Umut Oran, yeni belirlenen İşveren Sendikaları, Meslek Kuruluşları ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. MYK'ya yeni giren Bihlun Tamaylıgil ise Genel Sekreter oldu. Önceki MYK'da görev alan Mesut Değer, İsa Gök, Oğuz Oyan, Melda Onur, Didem Engin, Mehmet Ali Özpolat ve Mehmet Zeki Gündüz ise yeni MYK'da bulunmuyor.