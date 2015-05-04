Yeni müzikler keşfetmek için son yaş 33

Spotify’ın ABD’deki kullanıcıları baz alınarak hazırlanan bir araştırmaya göre ortalama bir insanın müzik zevkine yeni tarzlar ve isimler eklemesi için son yaş 33.

Skynet & Ebert tarafından yapılan araştırma, ergenlikten itibaren yeni tarzlara açık olan beynin, yaş ilerledikçe yeniliklere kapandığını ve özellikle de çocuk sahibi olduktan sonra repertuara yeni şarkı eklemenin oldukça zorlaştığını söylüyor.

Çıkan sonuçlara göre kadınlar erkeklere göre ana akım müziklere ve yeniliklere daha açık. Erkekler ise daha az popüler müziklerle oluşan bir listeye sahip olmakla birlikte dinledikleri tarz konusunda daha tutucu.

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