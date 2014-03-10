Yeni 'muz cumhuriyeti' doğuyor



Muz üreticileri arasında dünyanın ilk beşinde yer alan ABD'li Chiquita ve İrlandalı Fyffes şirketlerinin yıllık cirosu toplam 4 milyar 600 milyon doları buluyor.

"ChiquitaFyffes" adını alacak yeni markada Chiquita yüzde 50,7, Fyffes ise yüzde 49,3 hisseye sahip olacak. New York Borsası'nda işlem görecek olan şirketin merkezinin nerede olacağı ise henüz kararlaştırılmadı.

Yeni şirket muzun yanı sıra salata, kavun ve ananas pazarında da ağırlığını hissettirecek.

ChiquitaFyffes'in Amerikan kavunlarının en büyük, ananas üreticilerinin de üçüncü en büyük ihracatçısı olacağı tahmin ediliyor. 70'den fazla ülkede faaliyet gösterecek olan yeni şirket, yaklaşık 32 bin kişiye ihtihdam sağlıyor olacak.

Birleşmenin hissedarlara katma değer katacağını belirten Chiquita'nın yönetim kurulu başkanı Ed Lonergan, sunulacak çeşitlilikten müşterilerin ve tüketicilerin de doğrudan faydalanacağını dile getirdi.

Fyffes'in yönetim kurulu başkanı David McCann de yeni şirketteki paylarını artırma sözü verdi.