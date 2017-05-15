Yeni müfredat neden açıklanmıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfredat çalışmalarını tamamladı. Ancak referanduma takılan müfredat şimdi de AKP Kongresi’ni bekleyecek. Yeni müfredatın, yaz tatiliyle birlikte yeni eğitim öğretim dönemine yetişemeyebileceği belirtildi. Kulislerde AKP kongresi sonrası bakanların değişeceği beklentisi müfredatın ertelenmesinin gerekçesi olduğu konuşuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ocak ayında 53 farklı dersin taslak programını kamuoyuna açıkladı. 10 Şubat’a kadar görüşleri toplayan Bakanlığa 200 bine yakın görüş geldi. Antalya’da yapılan toplantı ile gelen görüşler komisyonlarda değerlendirildi, bakanlık bu süreçte müfredatla ilgili çalışmalarını tamamladı. Ancak aradan geçen uzun zamana karşın ders müfredatlarının son hali açıklanmadı. BirGün gazetesinden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, eğitim kulislerinde müfredatın olası tepkilere karşı önce referandum sonrasına ertelendiği konuşuluyor. Özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin açıklanmayan taslağı bu süreçte askıda bekletildi.

Müfredat neden açıklanmıyor?

Referandum sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP’ye yeniden dönmesi ve 21 Mayıs tarihinde düzenlenmesi öngörülen AKP kongresi müfredat programının bir süre daha askıda bekletilmesine yol açtı. AKP kongresi sonrası bakanların değişeceği beklentisi müfredatın ertelenmesinin gerekçesi olduğu savunuluyor. İddiaya göre, AKP Kongresi öncesi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz eleştirilere muhatap kalmamak için sorumluluk almaktan kaçındı.

Yılmaz en son 5 Nisan’da yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki yıldan itibaren 1,5 ve 9. sınıflar yeni müfredatla eğitime başlayacaklar. Daha sonra 2, 6 ve 10. sınıflar da takip eden yılda yeni müfredatla eğitime kavuşacaklar. Müfredatı yenileyip çağa uygun hale getirdik. 200 binin üzerinde görüş geldi" demişti.

Ders kitapları hangi ara yazılacak?

Referandum geride kaldı. Bakan “Önümüzdeki yıldan itibaren 1,5 ve 9. sınıflarda yeni öğretim programı uygulanacak” dedi. Ancak öğretim programının uygulanması için önce kitapların yazılması ardından basım sürecinin ağustos ayına yetiştirilmesi gerekiyor. AKP Kongresi sonrasına bırakılan müfredat değişikliğinin açıklanması, araya girecek yaz tatiliyle birlikte yeni döneme yetişmeme ihtimalini ortaya çıkardı. Bu durumda öğrenciler yeni eğitim dönemine kitapsız başlayabilir.

Geçen eğitim öğretim yılının başında da ders kitaplarında 'FETÖ' ile ilgili görsel ve içerik bulunduğu gerekçesiyle kitaplar dağıtılmamış, ayıklanıp yeni basılan kitapların öğrencilere dağıtılması aralık ayını bulmuştu.

"Atatürk, evrim ve filozoflarda geri adım yok"

Müfredata yönelik eleştirilere karşın evrim teorisi konusunun geri getirilmediği, en çok öneri ve şikâyetin yapıldığı ve ortaokulda okutulan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilkokulda Atatürk’e ilişkin bölümlerin daraltıldığı Sosyal Bilgiler derslerinde itirazlara karşın bir geri dönüş olmadığı iddia edildi.

"Marx , Sartre, Freud yok"

Karl Marx, Jean Paul Sartre ve Albert Camus gibi çok sayıda önemli düşünürün yeni müfredatta yer almadığı belirtildi. Felsefe dersi müfredat taslağında anarşist, sosyalist ya da sosyal demokrat filozoflara atıfta dahi bulunulmadı. Çağdaş felsefenin Foucault, Feuerbach, Adorno gibi önemli isimlerine yer verilmedi.