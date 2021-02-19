Yeni Mortal Kombat filminin ilk fragmanı yayınlandı

Video oyunundan uyarlanan ve 9 Nisan 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanan, James Wan’ın yapımcılığını üstlendiği Mortal Kombat filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Daha önce 1995 yılında beyazperdeye uyarlanan Ölümcül Dövüş – Mortal Kombat’ın bu yeni versiyonunun yönetmen koltuğunda ilk uzun metrajlısına imza atan Simon McQuoid oturuyor. Filmin yapımcıları arasında, son yıllarda hem yapımcı hem de yönetmen olarak gişede başarı yakalayan işlere imza atan James Wan da bulunuyor.

filmloverss'ın haberine göre; Mortal Kombat’ın oyuncu kadrosunda Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Joe Taslim, Jessica McNamee, gibi isimler yer alıyor. Liu Kang, Kano, Sub-Zero, Sonya Blade, Jax Briggs ve Kung Lao gibi video oyunu serisinin popüler karakterleri bu yeni film uyarlamasında karşımıza çıkacak karakterler arasında bulunuyor.

Mortal Kombat filmi, WanerMedia’nın vizyona girdiği gün HBO Max‘te yayınlayacağı filmleri arasında yer alıyor.



ABD’de 16 Nisan’da vizyona girecek gün, aynı gün HBO Max’te de ekrana gelecek. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise 9 Nisan 2021. Ancak pandemi şartları göz önüne alındığında, bu tarihin bir kez daha ertelenebileceğini not düşmemiz gerekiyor.