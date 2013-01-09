Yeni moda: Full HD ötesi çözünürlük

ABD'nin Las Vegas kenti her yıl olduğu gibi yine Tüketici Elektroniği Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Üç bin şirketin katıldığı fuara 150 bin ziyaretçi beklenirken, 170 bin metrekarelik bir alanda teşhir edilen elektronik dünyasındaki yenilikler mobil iletişimin minyatürleşmeye başladığını gösteriyor.

Google, Amazon ve Microsoft bu yıl olmadığı fuarın açılış konuşmasını Kaliforniya'daki mikroçip üreticisi Qualcomm'un patronu Paul Jacobs yaptı.

Tüketici Elektroniği Fuarı'nın gözdesi sayılan Microsoft'un bu kez Las Vegas'a gelmemesini Alman bilgisayar dergisi c't'nin editörlerinden Volker Zota “On beş yıldır Microsoft'un yaptığı açılış konuşmaları biraz sıkıcı gelmeye başladı. Aslında Microsoft, Tüketici Elektroniği Fuarı'na tam uymuyordu. Tanıtabileceği bir yeniliği de yoktu. Windows 8 sonbaharda piyasaya çıkmıştı. Ama yine de fuarda en çok ilgi çekmesi beklenen tablet bilgisayarlarla hibrid diz üstülerde işletim sistemi Windows 8'in kullanıldığını belirtmek gerekir.” şeklinde yorumladı.

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Windows işletim sistemini kullanan hızlı tabletler ile Android işletim sistemli ucuz tablet bilgisayarlara büyük ilgi var. Akıllı telefonların yeni modelleri ise birkaç hafta arayla Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi adlı mobil telefon fuarında tanıtılacak.





Son zamanlarda bilgisayarla bütünleştirilen televizyonlarda da yenilik arayışı sürüyor. İmalatçılar tüketiciyi önce üç boyutlu televizyonla tanıştırdı sonra internet bağlantısız televizyonla yaşanamayacağı temasını işledi, şimdi de ‘Full HD' modasının geçtiğini dayatmaya çalışıyor. Las Vegas fuarının en çok konuşulan yeniliklerden biri de, televizyon teknolojisindeki ‘yüksek çözünürlük ötesi' kavramı. Enlemesine 4 bin pikselli ekranlar ilk kez geçen yılki Berlin fuarında sergilenmişti. Şimdi daha küçük ebattaki nispeten ucuz modelleri tanıtılacak. Ancak bu televizyonlar normal gelirlinin alamayacağı kadar pahalı olacak.

Full HD ötesi çözünürlükteki ekranın farkını anlayabilmek için televizyonun dev boyutlarda olması gerekiyor. Dünyada, 3840'a 2 160 detektör elemanlı yayın yapan televizyon kuruluşu olmadığı için süper televizyon ticari anlam taşımıyor.

(Deutsche Welle Türkçe)