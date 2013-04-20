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Yeni moda 'bardak çekme'

Vücuda yerleştirilen sıcak bardakların kan dolaşımını hızlandırdığı, kas ağrılarına, selülite ve depresyona iyi geldiği belirtiliyor

20 Nisan 2013 15:03

ABD’li ünlü oyuncu Jennifer Aniston, katıldığı bir galada sırtındaki izlerle dikkat çekti. Daha sonra bu izlerin ‘bardak’ olduğu ortaya çıktı.

Son zamanlarda birçok Hollywood yıldızı, sağlıklı yaşam formülünü ‘bardak çekme’ yönteminde buldu. Eski bir Asya geleneği olan ‘bardak çekme’ yöntemi akapunktur görevi görüyor. Vücuda yerleştirilen sıcak bardakların kan dolaşımını hızlandırdığı, kas ağrılarına, selülite ve depresyona iyi geldiği belirtiliyor.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, sağlıklı yaşamın ikon ismi olan oyuncu Gwyneth Paltrow’un 2004’de başlattığı ‘bardak çekme’ tedavisini Victoria Beckham, tenisçi Andy Murray gibi isimler de uyguluyor.

‘Bardak çekme’ tedavisinin oluşturduğu vakum gücünün cildi canlandırdığı, kan akışını hızlandırdığı için vücuda enerji verdiği düşünülüyor. Aynı yöntem grip tedavisinde de kullanılıyor.

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