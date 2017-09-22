Yeni Miss Turkey birincisi belli oldu

Itır Esen'in, darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle tacının geri alınması sonrası Miss Turkey 2017'nin yeni birincisi Aslı Süzen oldu.

Esen, 15 Temmuz 2017'de yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz şehitler gününü kutlamak adına sabahında regl oldum. Günü şehitlerimizin kanlarını temsilen kanayarak kutluyorum" ifadesini kullanmıştı. Dün (21 Eylül 2017) yarışma sonucunun belli olması sonrası söz konusu paylaşım, sosyal medyada yeniden dolaşıma girmişti.

Yapılan değişiklik sonrası puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinciliğe, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar üçüncülüğe getirildi.

Yeni sonuçlara göre Aslı Sümen, Türkiye'yi, Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan ‘’Miss World’de’’, Pınar Tartan Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘’Miss Universe’de’’, Yasemin Çoklar ise Polonyo’da ‘’Miss Supranational’da’’ temsil edecek.

