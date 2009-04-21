Yeni MINI Cabrıo Türkiye'de satışa sunuldu

MINI model ailesinin üçüncü gövde stilini oluşturan yeni MINI Cabrio, Türkiye'de satışa sunuldu.



Yeni MINI Cabrio'nun tanıtımı, moda tasarımcısı Ümit Ünal'ın hazırladığı dört mevsim enstalasyonu ile Borusan Oto İstinye tesislerinde yapıldı.



Tanıtımda konuşan Borusan Otomotiv İcra Komitesi Başkanı Eşref Biryıldız, 50 yaşına giren MINI'nin gençler dahil herkese hitap eden bir tasarım ikonu haline geldiğini söyledi.



Geçen yıl Türkiye'de 600 MINI satıldığını kaydeden Biryıldız, "ÖTV indiriminden sonra 133 MINI satıldı. Basit bir hesapla, bu şartlar devam etseydi normal bir yılda 1200-1300 MINI satılabilirdi. Ancak bu yıl planımız sadece 550 adet" dedi.



Türkiye'nin otomotiv vergilerinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu belirten Biryıldız, verginin makul seviyelere inmesinin, iç pazarın ve ihracatın artmasına olanak tanıyabileceğini, yatırımcıların her yeni model için Türkiye'deki fabrikaları seçebileceğini ifade etti.



Biryıldız, 164 bin satış rakamına ulaşan ilk jenerasyon MINI Cabrio'nun, yerini yeni MINI Cabrio'ya bıraktığına dikkati çekerek, "MINI model ailesinin üçüncü gövde stilini oluşturan MINI Cabrio, açık havada otomobil kullanmanın muhteşem heyecanını temsil ederken, MINI markasının eşsiz tarzını da yansıtıyor" dedi.



Eşref Biryıldız, yeni MINI Cabrio'dan ilk etapta 35 adet getirdiklerini ve bunların yarıdan fazlasının şimdiden sahiplerini bulduğunu bildirdi.



Pazara iki farklı motor seçeneğiyle girdi



Toplantıda verilen bilgiye göre, yeni MINI Cabrio Türkiye'de pazara iki farklı motor seçeneğiyle girdi. Motorun çalışmasından itibaren sportif özellikler sunan MINI Cooper Cabrio, değişken valf yönetimine sahip, dört silindirli, 1.6 litre hacimli güç ünitesi, 6 bin devir/dakikada maksimum 120 bg/88 kW güç üretiyor.



Dinamizm ve performansa daha fazla odaklanan MINI Cooper S Cabrio ise twin-scroll turboşarj ve doğrudan yakıt püskürtmeli, dört silindirli, 1.6 litre hacimli motor, 5 bin 500 devir/dakikada 175 bg/128 kW güç üretmesiyle dikkati çekiyor.



Yeni MINI Cabrio modellerinin yakıt tüketimleri ve emisyonları, bir önceki modellere göre yüzde 23 oranında azaltıldı.



MINI Cabrio 27 bin Euro, MINI Cooper S Cabrio ise 31 bin Euro’dan başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.



