Yeni Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis Başkanı olan İsmet Yılmaz'dan boşalan Milli Savunma Bakanlığı'na Vecdi Gönül'ün atanacağını açıkladı.

Vecdi Gönül, 58, 59 ve 60. hükümetlerde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı. Gönül, AKP'nin 3 dönem kuralına takılan isimleri arasında yer aldığı için milletvekilliğine aday olarak gösterilememişti.

Cuma namazı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İsmet Yılmaz TBMM Başkanlığı'ndaki görevini layıkıyla yerine getirecektir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.

Yeni Milli Savunma Bakanlığı'na Vecdi Gönül'ü dün itibari ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettim.Cumhurbaşkanlığı makamımızdan da yazının çıkmasını bekliyoruz bugün. İnşallah en kısa sürede aramıza katılacak."

Vecdi Gönül kimdir?

Mehmet Vecdi Gönül (d. 29 Kasım 1939, Erzincan), eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili. Öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Ankara, İzmir valilikleri yapmış bir siyaset adamı, üst düzey bürokrat ve mülki amirdir.

29 Kasım 1939'da Erzincan'da doğan Vecdi Gönül, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1960 yılında bitirmiş ve aynı yıl Erzincan ili Maiyet memurluğuna tayin edilmiştir. Gönül çeşitli ilçelerde Kaymakam Vekilliği ve Kaymakamlık yaptıktan sonra, 1970 yılında İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde mülki idare amirliği konusunda master yapmıştır. 1972 yılında Mülkiye Müfettişliği yapan Gönül, 1975 yılı başında Kocaeli Valiliği'ne tayin edilmiş, 1977 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü, 1978 yılında Merkez Valiliği'nde bulunan M. Vecdi Gönül 1979 yılında da AnkaraValiliği'ne getirilmiştir. 1981 yılında tekrar Merkez Valiliği'ne tayin edilen Gönül, aynı yıl sonunda Yüksek Öğrenim Kurulu kurucu üyeliğine atanmış, 13 Şubat 1984 tarihinde de İzmir Valisi olarak göreve başlamıştır. İzmir'de dört yıla yakın hizmet veren Gönül, 11 Ocak 1988 tarihinde de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na tayin edilmiştir.

YÖK Kurucu Üyesidir. Sayıştay Başkanlığı, Avrupa Sayıştaylar Birliği Denetmenliği, ECO Ülkeleri Sayıştaylar Birliği Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 21. Dönem'de Kocaeli'den TBMM'ye girmiş, 22. Dönemde de Kocaeli'den tekrar milletvekili seçilmiştir. 23. Dönem'de İzmir'den, 24. Dönemde ise Antalya'dan milletvekili seçilmiştir. 58. ve 59. Hükümette üstlendiği Milli Savunma Bakanlığı görevini 60. Hükümet'te 6 Temmuz 2011'e kadar sürdürmüştür.

Vecdi Gönül, İzmir Valiliği sırasında, Milli Eğitim'e ve köy ulaşımına önem veren valilerden biri olarak akıllarda kalmıştır. Köy yollarının inşası için birkaç konkasör şantiyesi kurmuş, Adnan Menderes Havaalanı'nın inşası için büyük gayret sarf etmiştir. Vali Hüseyin Öğütçen'den devraldığı Balçova Tesisleri'nin tamamlanması için verdiği uğraş da İzmir'deki hizmetleri arasında sayılmaktadır.

(Kaynak: Wikipedia)