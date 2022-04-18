Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik'ten Cüneyt Çakır ve arkadaşlarına davet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni Başkanı Sabri Çelik'in içinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi isimlerin de olduğu ve liste dışı bırakılan hakemlerle sezona devam etmek istediği aktarıldı.

Nihat Özdemir’in başkanlıktan istifasıyla TFF Ana Statüsü’ne göre seçim sürecine giren TFF’de Ferhat Gündoğdu ve MHK’nin istifasının ardından Yönetim Kurulu’nun atadığı Sabri Çelik ve yeni atanan kurul üyeleri yalnızca 58 gün görev yapabilecekler. Yine TFF Ana Statüsü’ndeki “Seçimler” başlıklı Madde 26’ya göre kurullar her halükarda Yönetim Kurulu’nun görev süresi kadar görev yapabiliyorlar. Yeni MHK üyeleri bununla birlikte 16 Haziran günü yapılacak Genel Kurul’la birlikte görev süresi dolacak TFF Yönetim Kurulu’yla birlikte görevden ayrılacaklar.

Tecrübeli insanlardan oluşturulan kurulda Başkan Sabri Çelik, Muhittin Boşat, Erol Ersoy, İsmet Arzuman ve Orhan Erdemir eski FIFA kokartlı hakem. Murat Ilgaz ise FIFA’nın önemli gözlemcilerinden biri. Bugün göreve başlayan yeni Merkez Hakem Kurulu’nun ilk işi ise Çarşamba günü Riva'da başta dışlanan hakemler olmak üzere tüm hakemleri toplantıya çağırmak olacak.

Sabri Çelik, sezonu sorunsuz kapatmak istiyor

Ajansspor’un edindiği bilgilere göre yeni Başkan Sabri Çelik, kısa görev süresi boyunca tartışmaya mahal vermeden sezonu elindeki tüm hakemlerle tamamlamayı istiyor. TFF Tahkim Kurulu’nun 26 Mart günü itirazlarını kabul ettiği hakemler zaten teknik olarak hala TFF bünyesinde bulunuyorlar.

Ne olmuştu?

8 Mart Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya'nın sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.